Diocesi, la lista dei... convocati di monsignor Giulietti

Massimiliano Piagentini, fondatore a Lucca della prima associazione Lgbt della provincia, “L’Altro volto-Lucca gay lesbica”, ex segretario di Rifondazione comunista Garfagnana aveva presentato un esposto contro il direttore (ir)responsabile delle Gazzette per violazione del codice deontologico

In via Fillungo negli storici locali di Umberto Tenucci Alta Sartoria Toscano ha aperto alla moda con i suoi prodotti cuciti a mano: sabato 13 giugno una dimostrazione con la presenza di un sarto che si esibirà su un capo

Il 6 giugno del 1944 sulle cioste francesi, partecipante alla Operazione Overlord, c’era anche un giovane italoamericano, Giacomo Martorana “private” (soldato) della 29° Divisione americana di fanteria , “Let’s go!” (Su, andiamo!”). La mamma era di Catagnana

Grande giorno di festa per Giuseppe Cappelli e Marisa Ciari di Filicaia, frazione del comune di Camporgiano, che hanno raggiunto il magnifico traguardo dei 60 anni di matrimonio che fu celebrato il 2 giugno 1960 nella Chiesa di Filicaia. 60 anni che i coniugi hanno festeggiato in famiglia

Buone notizie dal comune di Fosciandora. Mercoledì 27 maggio si è laureata nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Pisa, Stefania Lunardi

E' in vendita presso le librerie e online il secondo libro di Alberto Angeli "Anatomia della Vendetta". Purtroppo l'uscita del libro coincide con la pandemia per cui, nel rispetto delle norme sanitarie, non è stato possibile per l'autore possibile organizzare incontri di presentazione con il professor Pietro Paolo Angelini, che ha curato la prefazione...