Gina Giorgi compie un secolo di vita

lunedì, 29 giugno 2020, 09:53

Buon compleanno alla signora Gina Giorgi di Magliano in alta Garfagnana che oggi compie un secolo di vita, attorniata da tanti famigliari. Per Gina una vita non facile spesa nel lavoro e per suo figlio Marino, dopo essere rimasta vedova poco più che ventenne del marito Giuseppe Pierotti, scomparso come tanti altri alpini della Garfagnana nella sciagurata campagna di Russia della nostra Armir nell’inverno 1942- 1943.



A fare festa alla centenaria, che gode ancora di una accettabile salute e di tanta presenza di spirito e voglia di conoscere sempre nuovi aspetti del modo, ci saranno il figlio Marino con la moglie Lolita Malatesta ed i loro figli Barbara che abita con la famiglia a Licciana Nardi e Giuseppe con la moglie Petra che abita a Ponteccio. Insieme a loro i cinque pronipoti Nicolò, Thomas, Kimi, Valentina, Reia. Infine, come zia, i nipoti Umberto, Nila, Luigi, Gabriella. Non mancherà comunque un velo di tristezza per la mancanza del nipote Francesco prematuramente scomparso e che nonna Gina ricorda sempre con dolore. Negli ultimi anni ha superato brillantemente un’operazione al femore, un’altra all’anca e ora aiutata dal suo bastoncino non manca di fare qualche passeggiatina. Aveva conseguito la quinta elementare che negli anni Venti-Trenta era un’eccezione in particolar modo per le donne. Dopo tre anni di elementari a Sermezzana, Gina aveva frequentato le ultime due classi a Gramolazzo, dove era ospite di una famiglia, che poi la bimba compensava con i lavori domestici. Dopo la guerra aveva lavorato come contadina nei campi di proprietà della famiglia e a metà degli anni ‘50 era andata a servizio da una famiglia a Marina di Carrara dove era rimasta a lungo per poter sostenere gli studi del figlio Marino.



A nonna Gina un buon compleanno anche dalla nostra redazione.