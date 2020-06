L'Evento



Matteo Salvini a Lucca: appuntamento al Plaza

lunedì, 22 giugno 2020, 16:58

Matteo Salvini sbarca anche a Lucca dopo che, questa sera, sarà a Torre del Lago ospite degli amici di Viareggio e della Versilia. L'appuntamento in terra lucchese è per domani alle 9 al bar Plaza (ex Stella Polare), di fronte al Cortile degli Svizzeri. Saranno presenti i principali rappresentanti del partito, compreso il neo-candidato alle elezioni regionali per il centrodestra, Susanna Ceccardi. Con lei anche i consiglieri regionali della Lega Andrea Recaldin ed Elisa Montemagni.



Salvini si tratterrà per un breve incontro dopodichè riprenderà il suo tour in giro per la Toscana.