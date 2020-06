Nozze di diamante a Filicaia

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 29 maggio 2020, 11:26

Buone notizie dal comune di Fosciandora. Mercoledì 27 maggio si è laureata nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Pisa, Stefania Lunardi

giovedì, 21 maggio 2020, 14:05

E' in vendita presso le librerie e online il secondo libro di Alberto Angeli "Anatomia della Vendetta". Purtroppo l'uscita del libro coincide con la pandemia per cui, nel rispetto delle norme sanitarie, non è stato possibile per l'autore possibile organizzare incontri di presentazione con il professor Pietro Paolo Angelini, che ha curato la prefazione...

giovedì, 21 maggio 2020, 10:47

Il 22 maggio è l'anniversario della morte dell'ex segretario del Msi-Dn. La figlia che, con la madre donna Assunta, regge le redini della Fondazione Almirante, attacca Giorgia Meloni e tutto il centrodestra accusandoli di aver tirato i remi in barca

mercoledì, 20 maggio 2020, 11:25

Molte attività stanno puntando sui divisori in plexiglas per rispettare le normative legislative. Ma è davvero l’unica soluzione? Secondo l’azienda “C.R.V Piante” di Cesare Romano non è così

mercoledì, 20 maggio 2020, 08:15

Paolo ha lasciato la Garfagnana nel dopoguerra, nel 1947, per iniziare una nuova vita a Londra, dove ha cresciuto la famiglia e gestito un noto ristorante (Trattoria Lucca) a Camden Town. Per Paolo oggi è un giorno speciale perché compie 100 anni, portati splendidamente. Video

martedì, 19 maggio 2020, 11:49

Monsignor Paolo Giulietti ci invita a messa, insieme alle altre testate, anche per ringraziarci di quanto fatto durante il lockdown: ma è sicuro di averci letto bene? Comunque sia decliniamo, gentilmente, l'invito: questo non è il nostro papa