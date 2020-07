Covid: si va verso una proroga dello stato di emergenza fino a fine anno

Altri articoli in L'Evento

martedì, 7 luglio 2020, 14:34

Il 1 luglio Marcella Cappelli di Filicaia si è brillantemente laureata con la votazione di 110/110, dopo aver discusso via web la tesi di Laurea Magistrale presso l’università di Pisa. La dott.ssa aveva già conseguito una laurea magistrale appena un anno fa nello stesso corso di studi

sabato, 4 luglio 2020, 16:03

Ti accoglie con il suo inconfondibile logo giallo, ti coccola per tutta la serata e poi ti lancia nella meravigliosa pista da ballo a bordo piscina. Il Seven Apples ha fatto divertire generazioni di versiliesi e non solo e anche quest'anno le aspettative non sono state deluse. Photogallery

venerdì, 3 luglio 2020, 10:17

Lei è conosciuta, nel foro, come una pantera non può, certo, tollerare quello che è accaduto a Campiglia Marittima: "Chi non rispetta ci rispetta, torni a casa propria, non ne abbiamo bisogno"

lunedì, 29 giugno 2020, 09:53

Buon compleanno alla signora Gina Giorgi di Magliano in alta Garfagnana che oggi compie un secolo di vita, attorniata da tanti famigliari

sabato, 27 giugno 2020, 15:57

Il Seven Apples ha esordito con un evento di grande fascino, complice una location unica, un apericena a bordo piscina , seguita da una cena in spiaggia a lume di candela e, a mezzanotte circa, l'apertura della discoteca, rigorosamente all'aperto e rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Photogallery

venerdì, 26 giugno 2020, 08:19

Alla manifestazione nazionale, organizzata dal Comitato "Priorità alla Scuola", hanno partecipato insegnanti, genitori, educatrici ed educatori, personale ATA e studenti. Hanno aderito sindacati, associazioni e collettivi in tutta Italia