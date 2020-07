Due lauree magistrali in due anni per Marcella di Filicaia

Altri articoli in L'Evento

sabato, 4 luglio 2020, 16:03

Ti accoglie con il suo inconfondibile logo giallo, ti coccola per tutta la serata e poi ti lancia nella meravigliosa pista da ballo a bordo piscina. Il Seven Apples ha fatto divertire generazioni di versiliesi e non solo e anche quest'anno le aspettative non sono state deluse. Photogallery

venerdì, 3 luglio 2020, 10:17

Lei è conosciuta, nel foro, come una pantera non può, certo, tollerare quello che è accaduto a Campiglia Marittima: "Chi non rispetta ci rispetta, torni a casa propria, non ne abbiamo bisogno"

lunedì, 29 giugno 2020, 09:53

Buon compleanno alla signora Gina Giorgi di Magliano in alta Garfagnana che oggi compie un secolo di vita, attorniata da tanti famigliari

sabato, 27 giugno 2020, 15:57

Il Seven Apples ha esordito con un evento di grande fascino, complice una location unica, un apericena a bordo piscina , seguita da una cena in spiaggia a lume di candela e, a mezzanotte circa, l'apertura della discoteca, rigorosamente all'aperto e rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Photogallery

venerdì, 26 giugno 2020, 08:19

Alla manifestazione nazionale, organizzata dal Comitato "Priorità alla Scuola", hanno partecipato insegnanti, genitori, educatrici ed educatori, personale ATA e studenti. Hanno aderito sindacati, associazioni e collettivi in tutta Italia

giovedì, 25 giugno 2020, 01:27

Venerdì 26 giugno l'inaugurazione della discoteca che proseguirà anche sabato e domenica a partire dalla mezzanotte: era ora. Ecco come sarà