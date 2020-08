La stagione del calcio toscano

L'Evento



giovedì, 6 agosto 2020, 15:16

La stagione del calcio italiano edizione 2019-2020 sta finalmente volgendo al termine e mentre in Serie A il campionato è già finito, in Serie B ci sono ancora da giocare i play-off. Dopo la sfortunata eliminazione dell'Empoli, tiriamo i bilanci sulle stagioni delle toscane impegnate nei principali campionati professionistici del calcio italiano.

Per la Fiorentina è stato un altro campionato interlocutorio

Alla vigilia di questo campionato, c’era enorme interesse nello scoprire come si sarebbe comportata la Fiorentina al secondo anno della gestione Commisso. Grazie agli sforzi profusi dal patron italoamericano e dal direttore sportivo Pradè, la Viola era riuscita a trattenere a Firenze tutti i propri calciatori maggiormente rappresentativi, aggiungendo alla squadra giocatori dal grande talento, tra cui spiccano i nomi di Franck Ribéry, Patrick Cutrone e Erick Pulgar. Eccezion fatta per quest’ultimo, gli altri due non sono tuttavia riusciti a esprimere appieno il proprio potenziale, sia a causa di problemi fisici, sia a causa di una condizione fisica non ottimale. Come se non bastasse, anche in questa stagione in casa Viola c’è stato un cambio di allenatore. Vincenzo Montella, dopo un avvio di campionato da dimenticare, è stato infatti esonerato e il suo posto è stato preso da un allenatore di grande esperienza e troppo spesso sottovalutato. Stiamo ovviamente parlando di Beppe Iachini che, dopo aver condotto i gigliati a una salvezza tranquilla, si è guadagnato il rinnovo di contratto anche in vista della prossima stagione. Prossima stagione in cui la Fiorentina, secondo le scommesse online, potrà vantare sicuramente ambizioni europee e la sensazione di molti è che questo gruppo abbia tutte le carte in regola per sognare in grande.

Serie B: focus su Empoli, Pisa e Livorno

Mentre in Serie A la Fiorentina si è resa protagonista di un campionato anonimo, in Serie B ci sono state due squadre che hanno stabilmente risieduto nelle zone alte della classifica. La neoretrocessa Empoli, dopo aver iniziato la stagione nel peggiore dei modi, a gennaio ha invertito la rotta, riuscendo a conquistare un ormai insperato posto nei playoff, da cui è stata eliminata dopo una partita di livello contro il Chievo nella cornice storica del bentegodi. Il Pisa, invece, da neopromossa è arrivata a un passo dalla qualificazione alla post season, persa solo per lo svantaggio negli scontri diretti contro il Frosinone e lo stesso Empoli. In fondo alla classifica, invece, troviamo il Livorno che dopo essere riuscito nella rimonta l’anno passato, questa volta si è reso protagonista di un campionato da dimenticare. La squadra di patron Spinelli ha chiuso infatti la classifica all’ultimo posto in solitaria e non è mai riuscita a essere realmente competitiva in ottica salvezza.

Con la Fiorentina che ha chiuso la stagione a metà classifica, è ufficialmente terminato il campionato di Serie A più lungo della storia del nostro calcio. Anche in Serie B le squadre toscane hanno trovato poca fortuna, come testimonia il vano sforzo erculeo dell'Empoli per accedere alla semifinale dei play-off. L'appuntamento per tutti è quindi ai blocchi di partenza della prossima stagione 20/21.