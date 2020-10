L'Evento



Inaugura esposizione moto e scooters a Palazzo Pfanner a Lucca

martedì, 13 ottobre 2020, 17:35

di loreno bertolacci

Un appuntamento atteso per un evento importante quello di domenica 18 alle 10,30. Gli “amici di barsantiematteucci”, affiancati dalla “fondazione Barsanti e Matteucci” inaugurano l’esposizione di moto e scooters d’epoca nella splendida cornice dei giardini di palazzo Pfanner a Lucca.

Tanto impegno e soprattutto tanta passione faranno di questo evento un punto di riferimento per tutti gli appassionati e non dei motori a scoppio e dei vari impieghi che l’invenzione delle due eccellenze Lucchesi ha avuto, incidendo di fatto sulle sorti del mondo. Un’invenzione che ha cambiato la storia e che si perfeziona ed aggiorna costantemente. Apertura dell’esposizione dalle 10,00 alle 18,00 per tutta la settimana.

L’inaugurazione di domenica sarà arricchita da un incontro dove esperti illustreranno la storia e l’evoluzione del motore a scoppio, con tutte le sue applicazioni. A seguire una breve illustrazione della meccanica moderna e per finire una illustrazione delle moderne tecnologie ecosostenibili che utilizzano nuove fonti di energia non inquinanti per la movimentazione urbana ed extraurbana fino a tutti i nuovi modelli di aereomobili.

Insomma, un autunno scoppiettante, è proprio il caso di dirlo, per il motore a scoppio di Barsanti e Matteucci. Un motore che, come tutti si augurano, non si deve “ingolfare” ma deve funzionare a pieno regime per attrarre nella bella città di Lucca tante iniziative come questa, che danno lustro al nostro territorio. Un valore aggiunto per Lucca quello dei due inventori del motore a scoppio, due eccellenze che i giovani e meno giovani debbono conoscere meglio, grazie anche al grande lavoro fatto prima dalla “fondazione Barsanti e Matteucci” ed ora anche dagli “amici di barsantiematteucci” che vi aspettano per domenica e per tutta la settimana fino al 25 ottobre. Tutta la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.