L'Evento



Festa a sorpresa per i 50 anni del collega Simone Sartini

venerdì, 27 novembre 2020, 13:46

di daniele venturini

Questa mattina, nella sede del palazzo comunale di Fabbriche di Vergemoli, è stato festeggiato il compleanno di Simone Sartini, giornalista e collaboratore del sindaco Michele Giannini.



I colleghi hanno fatto un rinfresco a sorpresa per festeggiare i suoi 50 anni. Ovviamente sono state rispettate tutte le misure di sicurezza anti-Covid. Il primo cittadino ha ringraziato, a nome suo e di tutti gli impiegati del comune, Simone Sartini, specificando che da molti anni collabora con il comune di Fabbriche e che, in tutto questo tempo, ha dato prova di notevole professionalità. Giannini ha inoltre precisato che Sartini è stato ed è un prezioso collaboratore, che ha lavorato su vari progetti e sulla comunicazione, permettendo all'amministrazione di raggiungere ottimi risultati.



Al collega Simone, ex firma della Gazzetta del Serchio, vanno i più sinceri auguri da parte della nostra redazione.