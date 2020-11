Stile contemporaneo e nuovo concetto di sportività: il brand CUPRA arriva a Lucca

Altri articoli in L'Evento

sabato, 14 novembre 2020, 20:17

A marzo, in pieno lockdown, Filippo Giambastiani fu multato di 200 euro e 15 giorni di chiusura. Oggi un'altra ordinanza del prefetto: un mese di stop per lo stesso caffè. Foto di Ciprian Gheorghita

venerdì, 13 novembre 2020, 22:02

In una Firenze spettrale, tre pattuglie della polizia e altrettanti agenti della Municipale divisione amministrativa, hanno passato al setaccio il ristorante di Mohamed El Hawi ancora una volta aperto al pubblico nonostante i divieti 'ammazza' ristoratori e non solo

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:00

Da Firenze Mohamed El Hawi non ci sta: ha pagato la multa, ma a stare chiuso non ci pensa proprio. Un video straordinario e la scelta di restare aperto perché i suoi dipendenti devono lavorare per vivere. Domani sera diretta a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio

mercoledì, 4 novembre 2020, 22:02

Così come il tragico personaggio dell'Inferno dantesco, anche il capo del Governo è 'costretto' a divorare, a forza di lockdown, i suoi figli pur di sopravvivere. La Toscana è, per ora, zona gialla e tira un sospiro di sollievo

martedì, 3 novembre 2020, 21:20

L'attentatore di Vienna prima spara ad un giovane paralizzato dal terrore e appoggiato al muro poi torna sui suoi passi e lo finisce. Ora ci aspettiamo le parole di condanna del cosiddetto Islam moderato e, magari, anche qualche marcia della pace tanto cara ai buonisti di casa nostra.

martedì, 3 novembre 2020, 21:05

In questo articolo, speriamo comprensibile, cercheremo di spiegare quello che è definito come il “Great Reset”, il “Grande azzeramento”, in parole il più possibile semplici e adatte a non cospiratori