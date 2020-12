L'Evento



Emporio S.r.l, dall'azienda di famiglia alle consegne a domicilio fino alla Toscana: un grande esempio di resilienza

venerdì, 11 dicembre 2020, 09:09

Parola d'ordine: reinventarsi, sempre. Lo sa bene Tiziano Vezzi, figlio del proprietario dell'azienda spezzina simbolo della città: L'Emporio S.r.l.

La pandemia, come sappiamo, ha toccato tutti in un modo o nell'altro, ma c'è chi dal male è riuscito a ricavarne qualcosa di buono, utile e necessario. Così l'impresa della famiglia Vezzi, nata e consolidata per la vendita di stoccafisso e baccalà, si è ampliata creando una vera e propria macchina organizzativa di consegne a domicilio.

Aggiungendo sempre più prodotti nel catalogo, l'Emporio oggi equipara in tutto e per tutto le grandi catene di supermercati offrendo prezzi competitivi senza ulteriori spese. Sono arrivati a un numero di 550 articoli e ogni settimana aumentano di una decina: dalla carne ai salumi, dalla pasta ai biscotti fino ad arrivare ai detersivi.

"Tutto è cominciato con il passaparola, il 27 marzo. Eravamo in pieno lockdown e sentivamo il bisogno di dare una mano, così nel nostro piccolo ci abbiamo provato - racconta Tiziano - Oggi siamo operativi anche attraverso il sito online e siamo riusciti ad espandere le consegne spingendoci da la Spezia e Genova fino a Massa, Lucca e Pisa".

Ci hanno provato e ci sono riusciti: con un minimo di spesa di 20 euro, senza costi di spedizione e l'arrivo a casa in massimo 48 ore hanno creato una vera e propria macchina di distribuzione che non ha niente da invidiare alle concorrenti.

Aiutare è il loro scopo: "Quello che ci interessa è poter dare una mano, non solo in questo periodo - conclude Tiziano - L'intenzione è andare oltre all'emergenza e garantire il servizio anche col ritorno alla normalità. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, anzi vogliamo crescere sempre più". Un vero e proprio esempio di resilienza da cui prendere spunto che insegna come dai momenti brutti sia possibile ricavare sempre qualcosa di buono, ciò che conta è la volontà, la passione e l'impegno. Che poi non lo cantava già un certo De André nel '67? Faceva più o meno così: "Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior...".

