L'Evento



Idea Pieroni entra nel Centro Sportivo Carabinieri

sabato, 19 dicembre 2020, 09:46

“Eccomi qua, arrivata alla fine di questo viaggio durato sei settimane che forse però era già in movimento, nella mia testa, da molto prima. Perché alla fine non considero questo solo come un periodo chiuso e limitato ma come un cambiamento che mi sta formando e mi sta portando ad essere la persona che voglio diventare, che si tratti di sport o di altro.”

Queste le parole postate sui social dalla diciottenne barghigiana Idea Pieroni, che dopo gli illustri risultati sportivi di quest’anno (ricordiamo un personale di 1.90 di salto in alto a Minsk), è riuscita ad entrare nel gruppo militare dei carabinieri, dove è stata per sei settimane a Roma per prepararsi.

“Sono stati giorni duri, lunghissimi - continua la giovane - in cui sono stata lontana dalla mia famiglia, dalla mia quotidianità e dai miei amici: i primi sono stati i peggiori, dovevo ambientarmi, mi sembrava tutto così nuovo che non pensavo possibile il riuscire ad adattarmi a quello stile di vita. Eppure non ero sola, perché laggiù, in quella caserma di Roma, ho trovato persone stupende che spero di tenermi vicine per tutta la vita, perché oltre al disagio dell'essere lontana e della nostalgia, il tutto è stato anche pieno di momenti stupendi, che mi porterò dentro per sempre. Ora, finalmente, sono un Carabiniere e per me questo vuol dire onorare la mia divisa, il mio paese e l'Arma, vuol dire essere parte non solo di un gruppo di persone, ma di un insieme di doveri che spero sarò sempre in grado di portare a termine. Voglio ringraziarvi quindi tutti per il supporto, per i messaggi e per le chiamate, perché è anche grazie a voi che sono qua. Grazie".

Ora Idea punta ai campionati invernali e, chi lo sa, magari a Tokyo 2021, se le condizioni le permetteranno di entrare nella lista delle big (in realtà, in lista fra le papabili era già stata inserita, ma dovrà attendere nuove disposizioni dalla fidal per avere la certezza o meno della sua partecipazione).



V. P.