B.C.M. Illuminotecnica di Capezzano Pianore rinnova totalmente il look

venerdì, 22 gennaio 2021, 14:02

Restyling completo per lo Showroom di BCM, la storica ditta di Illuminotecnica della famiglia Benedetti a Camaiore nella zona industriale di Capezzano Pianore.

Questo autunno infatti sono iniziati i lavori di restyling proprio per accontentare i numerosi clienti che affollano quotidianamente sia l'esposizione che il reparto “contract”.

Nell'ampio showroom sono stati riorganizzati gli spazi interni, creando una serie di nuovi uffici, una grande sala riunioni e quattro box direttamente nella sala esposizione per accogliere la numerosa clientela. Anche i comparti espositivi sono stati riorganizzati, suddividendo i prodotti per settore (casa, ufficio, nautica, giardino, incasso industriale ecc.).

L'inaugurazione dei nuovi locali è prevista all'inizio del 2021 e immutati resteranno gli orari di apertura al pubblico, tutti i giorni domenica esclusa, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

BCM, oltre alla commercializzazione di affermate ditte del settore (Artemide, FontanaArte, Kartell, Flos, Foscarini ecc.) crea, dal lontano 1959, tutta una serie di proposte, soprattutto per la Nautica, costantemente aggiornate in base alle tendenze del mercato, nelle linee e nelle più moderne tecnologie.

Ciò ha permesso alla sua gamma di ampliarsi anno dopo anno: dalle luci di cortesia alle luci di carteggio e lettura, dai faretti e dalle plafoniere ai fari subacquei, senza contare le placche copri interruttori, le luci per armadi, le strip e i neon flex. Tutto progettato con le ultime tecnologie disponibili sul mercato in fatto di LED. Anche il settore Living è assai curato, con proposte specifiche per l'ambiente domestico e per l'ufficio direzionale.

A tale proposito va ricordato che la tecnologia LED permette soluzioni inedite e d'avanguardia come le strisce di luce “invisibili” integrate architettonicamente nelle pareti o nelle modanature. Oppure le sempre nuove soluzioni per l'esterno che creano percorsi luminosi nei giardini, nei viali d'ingresso o nei parcheggi, mediante punti luce completamente stagni e senza necessità di manutenzione alcuna. Ovviamente, lavorando a bassa tensione, 12 o 24 V, tutte queste soluzioni necessitano anche di una circuiteria dedicata ed una specifica progettazione particolareggiata, per la quale la BCM dispone di tecnici preparati in grado di proporre anche il pacchetto Tutto Compreso. Ma è comunque possibile, soprattutto per il privato, anche l'acquisto di una semplice lampada da tavolo, basta passare una mezz'oretta nello Showroom a cercare il modello più adatto fra le centinaia di versioni disponibili.

BCM Illuminazione – Via G. Pastore 2 – zona ind. Capezzano Pianore – Camaiore (LU) – tel. 0584/969632 – www.bcmilluminazioneshowroom.it