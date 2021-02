"Gli eroi di Mussolini" di Aldo Grandi da domani in libreria e in tutti i maggiori store online

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:21

Il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, si è recato personalmente a portare gli auguri dell'amministrazione comunale e di tutta la popolazione al concittadino Bruno Martinelli per i suoi 100 anni

lunedì, 15 febbraio 2021, 23:16

Un articolo a firma di Alberto Busacca a pagina 18 del quotidiano di Vittorio Feltri per presentare il libro Gli eroi di Mussolini - Niccolò Giani e la scuola di mistica fascista in uscita nelle librerie il 23 febbraio per i caratteri di Diarkos edizioni

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:22

Tre video della giornata di ieri a pranzo che immortalano la passione di Mohamed El Hawi, il ristoratore che, musulmano tra i cattolici e gli atei, combatte la propria battaglia per sé e i propri dipendenti

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:15

Volevate sapere chi è Mario Draghi e quali sono i suoi programmi? Eccoli. Leggete con attenzione questo stupendo articolo a firma di un discepolo di Ida Magli, una delle poche menti lucide, con Oriana Fallaci, di questi tempi medievali

domenica, 14 febbraio 2021, 09:33

Domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino. La Gazzetta lo festeggia pubblicando degli auguri speciali per i 50 anni di matrimonio di Gabriella e Umberto

venerdì, 12 febbraio 2021, 17:29

Incredibile, ma vero. Enrico Tempestini - ma chi è costui? - si è svegliato una mattina, ha letto l'articolo che abbiamo scritto sull'intervento dei vigili urbani in Corso Garibaldi, lo ha fotografato e, tramite cellulare, lo ha inviato all'ordine dei giornalisti della Toscana il quale, forse perché non ci può vedere, ha...