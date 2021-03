L'Evento



Carmen Togneri, dottoressa da 110 con lode

mercoledì, 17 marzo 2021, 15:31

Questa mattina presso l'Università degli Studi di Pisa, si è brillantemente laureata in scienze infermieristiche, Carmen Togneri, di Piano di Coreglia, riportando la votazione di 110 con lode.



Carmen ha discusso questa interessante tesi: 'Indagine conoscitiva in materia di Wound Care - le conoscenze del personale infermieristico in AOUP nell'impiego di medicazioni avanzate per la gestione di lesioni croniche'.



A Carmen, che ancora una volta ha dimostrato doti non comuni per serietà, impegno, sensibilità e coerenza, va tutta la nostra stima unitamente all'augurio di conseguire importanti soddisfazioni anche in ambito professionale.



Bravissima, rallegramenti e congratulazioni anche ai genitori.