La rivoluzione è cominciata: al via il tour di 'IoApro'

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 26 marzo 2021, 18:02

Meno parole e più fatti. Questo è sempre stato il motto del movimento IoApro nato a gennaio e che in pochi mesi ha raccolto innumerevoli consensi. Partirà domani un vero e proprio tour che si sposterà in quattro città al fine di far sentire la loro voce

mercoledì, 24 marzo 2021, 20:40

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, in una città che non si è ricordata di lui, un umile gelatiere e la sua signora hanno preparato un gusto unico e inimitabile che è anche un segnale di speranza e un attestato di forte identità

lunedì, 22 marzo 2021, 18:26

Due ore di negazione: così potremmo riassumere l'udienza appena conclusa per il processo di Sabrina Landucci contro Mario Cipollini. Foto di Alfredo Scorza

sabato, 20 marzo 2021, 17:57

Sulle Gazzette di Lucca, del Serchio, di Viareggio e di Massa Carrara inizia il ciclo “Obiettivo 23” un format che parlerà dei problemi delle province toscane e non solo

mercoledì, 17 marzo 2021, 15:31

Questa mattina presso l'Università degli Studi di Pisa, si è brillantemente laureata in scienze infermieristiche, Carmen Togneri, di Piano di Coreglia, riportando la votazione di 110 con lode

sabato, 13 marzo 2021, 10:43

A conferma delle parole dei rappresentanti di #IoApro, il loro legale Lorenzo Nannelli che commenta la sentenza spiegando che "Nessun titolare d'azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal tribunale di Reggio Emilia sono illegittime. L'iniziativa è lecita sotto tutti i profili"