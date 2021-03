Sulle Gazzette al via 'Obiettivo 23' di Mariella Bonacci

Altri articoli in L'Evento

mercoledì, 17 marzo 2021, 15:31

Questa mattina presso l'Università degli Studi di Pisa, si è brillantemente laureata in scienze infermieristiche, Carmen Togneri, di Piano di Coreglia, riportando la votazione di 110 con lode

sabato, 13 marzo 2021, 10:43

A conferma delle parole dei rappresentanti di #IoApro, il loro legale Lorenzo Nannelli che commenta la sentenza spiegando che "Nessun titolare d'azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come recentemente statuito dal tribunale di Reggio Emilia sono illegittime. L'iniziativa è lecita sotto tutti i profili"

domenica, 7 marzo 2021, 08:35

In oltre un secolo di vita, ne ha attraversate tante: per ultima, la pandemia da covid-19. Eppure Lisetta Pennacchi di Pianacci, nel comune di Villa Collemandina, non ha mai perso il suo spirito positivo ed oggi, 7 marzo, festeggerà il traguardo dei 104 anni

sabato, 6 marzo 2021, 20:24

La Conferenza donne democratiche della Toscana - ma che roba è? - la invita a chiedere scusa per aver, semplicemente, detto di essere un direttore d'orchestra preferendolo alla declinazione direttrice e la Laura Boldrini, come al solito, ci ha messo il carico da 11

venerdì, 5 marzo 2021, 13:16

Numeri che non si vedevano dal 2005. Percentuali che azzerano ogni miglioramento registrato fino al 2019. Si tratta della povertà assoluta nel nostro Paese che, dall'avvento del Covid, cresce in maniera esponenziale e non lo dice la Gazzetta o il suo (ir)responsabile direttore, lo dice l'Istat

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:04

Le idee e gli errori di quella gioventù che, nel Ventennio, visse con un unico ideale: servire Mussolini e il regime fascista. A costo di morire. In vendita in libreria e online