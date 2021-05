L'Evento



Elena Bravi si laurea in filosofia

martedì, 18 maggio 2021, 16:00

Corona d’alloro, felicità incondizionata e la speranza di un futuro ancora tutto da scoprire. Elena Bravi, nata il 30 aprile 1997 a Sillano, ha conquistato ieri una tappa indimenticabile: la laurea in filosofia all’Università di Pisa.



Proprietaria del ristorante e alimentari locale “da Concetta”, i suoi amici, fieri del traguardo, hanno voluto festeggiarla al meglio: “Non hai mai smesso di essere un uragano di energia solare e sempre disponibile. Alternando studio e lavoro è arrivata la meritata laurea in filosofia e non potremmo essere più orgogliosi di te”.