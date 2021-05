Scomparsa una ragazza di 15 anni

Altri articoli in L'Evento

sabato, 29 maggio 2021, 08:40

E se la carrozza non fosse tornata ad essere una zucca allo scoccare della mezzanotte? Beh, forse oggi non saremo qui a raccontare dell'incantevole mondo creato da Romolo Menini. Segnatevi la data: oggi sabato, 29 maggio, il cancello del parco naturale Serbacco, a San Martino in Freddana, (ri)aprirà al pubblico

venerdì, 28 maggio 2021, 11:05

In un post sul proprio profilo facebook l'ex presidente della Camera annuncia trionfante l'esito del processo intentato contro il direttore delle Gazzette. Presentato ricorso in appello. Peccato che abbia tralasciato alcuni particolari

martedì, 25 maggio 2021, 13:05

Sono trascorsi alcuni mesi dalla morte di Riccardo Cioni, l'indimenticato e indimenticabile disc jockey che ha animato per tanti anni i locali più famosi della Toscana e di altre località, mesi in cui i familiari hanno radunato intorno a loro l'affetto di tanti colleghi e persone comuni, estimatori di Riccardo

domenica, 23 maggio 2021, 18:20

Un legame che oltrepassa l'aspetto professionale. Insieme fino alla fine nella battaglia per la libertà. Questo e molto altro è Cristiana Francesconi per le Gazzette, paladina di tutti e quattro i quotidiani fondati dal direttore (ir)responsabile Aldo Grandi

domenica, 23 maggio 2021, 12:28

Dopo mesi di lockdown esasperato, ma non troppo, ecco di nuovo i componenti delle Gazzette al tavolo per un pranzo all'Oste di Lucca di Antonio Di Cecio: per tutti bistecca cotta su pietra ollare con contorno di pernacchie e sberleffi per coloro - e sono tanti - che vorrebbero che...

martedì, 18 maggio 2021, 16:00

Corona d’alloro, felicità incondizionata e la speranza di un futuro ancora tutto da scoprire. Elena Bravi, nata il 30 aprile 1997 a Sillano, ha conquistato ieri una tappa indimenticabile: la laurea in filosofia all’Università di Pisa