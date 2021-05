Un lungo viaggio sulla linea gotica

Altri articoli in L'Evento

lunedì, 3 maggio 2021, 08:45

250 mila copie vendute di un libro che resterà nella storia della nostra sfasciata repubblica: la storia segreta della magistratura italiana tra potere, politica e affari. Alessandro Sallusti e il caso Palamara, la strumentalizzazione della Giustizia da parte di una casta super-politicizzata e ideologizzata

domenica, 2 maggio 2021, 11:50

Interessante questo contributo sulle origini di una canzone che è diventata un simbolo per manifestazioni con il minimo comune denominatore della Resistenza e dell'antifascismo: ma fu vera gloria?

venerdì, 30 aprile 2021, 12:16

Non un semplice slogan, ma un dato di fatto. Lo dimostra il team dell'agenzia formativa Teseo, con sede a Capezzano Pianore e operativa su tutto il territorio nazionale grazie alle competenze dei dirigenti, dei docenti e dei tutor che ne fanno parte

giovedì, 29 aprile 2021, 17:56

Su Facebook è comparso un video nel quale si vede la presenza delle forze dell'ordine in un locale per controlli legati al rispetto delle norme anticovid e l'intervento di un uomo che ha invitato le stesse a rifiutarsi di eseguire le norme dei Dpcm

sabato, 24 aprile 2021, 20:18

Ancora una volta Lucca non ci sta e, alle 18.30, in piena zona arancione, scende in piazza non per protestare contro le misure anti-Covid, ma, più semplicemente, perché non ce la fa più e vuole vivere, incontrarsi, parlarsi e non c'è mascherina che tenga

sabato, 24 aprile 2021, 20:10

Ci eravamo recati in piazza S. Michele per immortalare la valanga di giovani intenti a vivere quando, dopo aver scattato una foto alle pattuglie della polizia che non sapevano cosa fare, ci è stato intimato di indossare la mascherina nonostante ci fossero decine di persone senza