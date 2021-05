L'Evento



Un ulivo in memoria di Riccardo Cioni: "Mettere radici per non dimenticare"

martedì, 25 maggio 2021, 13:05

di donatella beneventi

Sono trascorsi alcuni mesi dalla morte di Riccardo Cioni, l'indimenticato e indimenticabile disc jockey che ha animato per tanti anni i locali più famosi della Toscana e di altre località, mesi in cui i familiari hanno radunato intorno a loro l'affetto di tanti colleghi e persone comuni, estimatori di Riccardo: la nascita dell'associazione Dee Jay Full Time Riccardo Cioni Golden Memory era stata annunciata poco tempo fa proprio dalla Gazzetta, raccogliendo l'intervista di Brunella Dini, moglie di Cioni, che aveva anticipato la volontà di dare vita ad una serie di iniziative.

Ebbene, sabato 29 maggio alle ore 9.30 presso il parco Villa Mimbelli di Livorno, alla presenza del sindaco, verrà piantato un albero di ulivo in memoria di Riccardo: "Mettere radici per non dimenticare".

Già un ulivo in ricordo del dee-jay era stato piantato sulle colline di Gerusalemme, per volere di un ammiratore, tramite l'associazione Karen Kayemeth Lelsrael, per cui si è pensato di replicare e, grazie anche alla collaborazione con il comune di Livorno, è stato reso possibile. Nel corso della cerimonia verranno consegnati gli attestati ai più affezionati sostenitori del Dee Jay Full Time.

L'associazione Dee Jay Full Time Riccardo Cioni Golden Memory, con tale iniziativa, vuole anche esprimere la propria vicinanza a tutti gli operatori del settore dell'intrattenimento musicale e danzante in questo momento di grave crisi sanitaria attraverso un simbolo rinascita a pace.