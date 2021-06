Da oggi la terapia intensiva del San Luca è 'Covid free'

Altri articoli in L'Evento

martedì, 15 giugno 2021, 12:03

Clamorosa vincita giocando al Gratta e Vinci al bar Catelli: con 20 euro al Maxi-miliardario un anonimo abitante di S. Vito ha portato a casa l'ingente somma

sabato, 12 giugno 2021, 08:39

Sotto uno splendido cielo stellato sulla rive dell'Oceano, lungo le sponde del placido Guadjana, se tendi l'orecchio sembra di sentire un vecchio ritornello che fa "notte magiche inseguendo un gol"

venerdì, 11 giugno 2021, 10:07

Una bella ripartenza, dopo il difficile periodo della pandemia, quella di domani per l’associazione amici di Barsanti e Matteucci e la Fondazione Barsanti e Matteucci, che hanno organizzato un incontro aperto a tutti sul tema “storia del motore a scoppio e sue applicazioni"

martedì, 1 giugno 2021, 09:28

Andata esaurita la prima, esce il 1 giugno la nuova edizione, per Diarkos, della biografia del segretario nazionale del Msi-Dn morto nel 1988 scritta da Aldo Grandi. Con una lunga intervista alla figlia Giuliana De' Medici e una galleria di foto inedite

domenica, 30 maggio 2021, 15:43

Scomparsa una ragazza di 15 anni da Pistoia. Questo è il messaggio che in queste ore è stato condiviso su alcuni gruppi Facebook tra i quali quello dell'associazione Luccasenzabarriere

sabato, 29 maggio 2021, 08:40

E se la carrozza non fosse tornata ad essere una zucca allo scoccare della mezzanotte? Beh, forse oggi non saremo qui a raccontare dell'incantevole mondo creato da Romolo Menini. Segnatevi la data: oggi sabato, 29 maggio, il cancello del parco naturale Serbacco, a San Martino in Freddana, (ri)aprirà al pubblico