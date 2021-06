L'Evento



Maxi-colpo in Lucchesia: vinti due milioni di euro con un gratta e vinci

martedì, 15 giugno 2021, 12:03

di aldo grandi

Ha grattato uno ad uno i numeri del tagliando appena acquistato, un Gratta e Vinci da 20 euro del Maxi-miliardario. tanti numeri, ma niente da fare, almeno fino a quando, sotto il numero 37, è comparsa la scritta in numeri e in lettere relativa alla vincita di 2 milioni di euro. Mica spiccioli.

A quel punto Nerino, pare sia questo il soprannome con cui tutti lo conoscono in zona, ha cominciato ad urlare e a saltare nemmeno fosse un grillo. E ad abbracciare a destra e a manca Covid permettendo.

La scena gioiosa è andata in onda poco fa all'interno del bar di Giovanni Catelli sulla via Pesciatina a San Vito, punto di ritrovo degli appassionati del gioco e di tutti quelli che amano frequentare un posto dove si sta bene, si ride e si scherza ancora meglio e dove l'accoglienza è un must.