L'Evento



Federica e Alessandro sposi in duomo

sabato, 31 luglio 2021, 08:30

Stamattina (sabato 31 luglio), in duomo a Castelnuovo, alle ore 11, davanti a don Angelo Pioli e don Giancarlo Biagioni, celebrano il loro matrimonio Federica Milani di Castelnuovo e Alessandro Biagioni di Petrognano di Piazza al Serchio, circondati dall’affetto dei genitori Manuela Marchetti con Antonio Milani e Marisa Bertolaccini con Roberto Biagioni, insieme ai fratelli di Federica, Marco e Sarah e Riccardo, fratello dello sposo. Felici per i loro nipoti le nonne Annunziata e Germana. Dopo il pranzo nuziale a La Lanterna di Castelnuovo, gli sposi sono attesi da una bella luna di miele in Sardegna. A Federica e Alessandro gli auguri anche della nostra redazione.