L'Evento



Il campione Bernardeschi sceglie Carrara per le nozze con Veronica

martedì, 13 luglio 2021, 20:40

di donatella beneventi

Una folla gigantesca si è riunita davanti al Duomo di Carrara sin dalle prime ore del pomeriggio, per l'evento mondano dell'estate: il matrimonio del calciatore appena decorato campione europeo Federico Bernardeschi con Veronica Ciardi.



Un imponente servizio d'ordine ha cercato di tenere a bada la folla che ha occupato in pochissimo tempo gran parte della piazza: persone affacciate alle finestre, smart phone in azione per catturare l'attimo, il momento dell'arrivo degli sposi. Da tempo si sapeva che il campione sarebbe convolato a nozze nella sua città natale, alla quale è sempre stato molto legato, nonostante la trasferta a Torino nelle fila della Juventus e la propria vita privata lontana dai luoghi di origine; in realtà, Carrara è nel suo cuore, avendo anche rilevato l'ex Bagno Prncipe di Fossa Maestra, trasformandolo in una location di tendenza e dove è stato organizzato il ricevimento nuziale.



Nessun vip era presente alla cerimonia religiosa, nemmeno i compagni di squadra e della Nazionale, solo i parenti e gli amici intimi: Il padre di Federico, Alberto, è arrivato, vestito in blu, sorridente: "Sono orgoglioso di mio figlio, sia come uomo che, come sportivo- dice- e gli auguro di avere una lunga vita felice con la sua sposa". Poco alla volta, sono arrivati gli invitati e si sono sentiti i primi mormorii sui look sfoggiati soprattutto dalle signore: ampie scollature, colori accesi, tacchi vertiginosi e acconciature assai elaborate,



Lo sposo, però, tardava ad arrivare: tutti pronti e tutti in attesa, ma niente, Federico si faceva attendere, al punto tale che la sposa Veronica è giunta in piazza per prima a bordo di un Maggiolino vintage Volkswagen di colore azzurro, accompagnata dal fratello in divisa dell'aeronautica,costringendo l'autista ad effettuare un giro ulteriore , in attesa di Federico. Finalmente, dopo qualche minuto,una rombante jeep Land Rover nera, ha fatto il suo ingresso fra le ali di folla festanti: Bernardeschi, dalla corta chioma platinata, era vestito in colori chiari, con tonalità di beige caldo, bianco e grigio chiarissimo; un outfit molto poco classico, ma aderente al personaggio, mentre Veronica, era splendente con l'ampio abito bianco e il lungo e vaporoso velo, capelli sciolti, spalle scoperte e sorriso smagliante.



La gente ha aspettato fuori dalla chiesa l'uscita della coppia, visto che la cerimonia era blindatissima e gestita da un imponente servizio d'ordine e lo show non si è fatto mancare: un boato ha accompagnato gli sposini verso la jeep , guidata dallo stesso Federico, che generosamente si è concesso alla sua Carrara in un coro, intonando il famoso " Seven Nations Army", il canto della vittoria agli europei e poi applausi e il grande abbraccio dei carrarini, molti dei quali lo hanno atteso a Marina di Carrara, dove si svolgerà la festa per un gruppo selezionatissimo di invitati.