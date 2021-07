Peck apre al Forte, una istigazione a commettere un... peccato di gola

Altri articoli in L'Evento

mercoledì, 7 luglio 2021, 19:31

Da lunedì non si hanno più notizie della gattina della foto, Peggy, di circa un anno che vive a Castelvecchio Pascoli. Ha il pelo di colore bianco e nero di razza europea

domenica, 27 giugno 2021, 08:50

Così si fa. Un angolo di Lucca che sembrava scomparso, restituito a nuova vita grazie all'intraprendenza e alla passione di Antonio Di Cecio che lo ha 'arredato' in pochi giorni offrendolo alla vista di turisti e lucchesi

sabato, 26 giugno 2021, 13:05

Una cena leggera, a base di antipasti vari e due assaggi di primi, una torta alla crema preparata dal mitico Ademaro della pasticceria Pinelli, il top, e tante chiacchiere in compagnia

mercoledì, 23 giugno 2021, 20:08

Virginia Volpi, giornalista cresciuta alle Gazzette, è stata scelta da Guidicar per le sue spiccate doti di comunicabilità per presentare l'iniziativa Discover your city. Video

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:53

Voglia di ripartire, incontrarsi e godersi un drink, accompagnati da buona musica dal vivo, in pieno centro cittadino. È questo il desiderio che ha spinto Filippo Giambastiani, titolare del bar Tessieri di via Santa Croce, a organizzare un'apericena musicale questo sabato (26 giugno) a partire dalle 18.30 in piazza Bernardini

venerdì, 18 giugno 2021, 09:32

Finalmente, liberi tutti!! Forse l'incubo è finito, forse la Salvifica Iniezione ci ha restituito la libertà. Dimentichiamo Cenerentola e il coprifuoco, godiamoci di nuovo la vita! Cari Italiani, non illudetevi, presto suonerà la campanella come a scuola, per segnalare la fine della Ricreazione