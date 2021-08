L'Evento



Il 'diktat' di Giani: "Dal 1° ottobre interdetto dai luoghi pubblici chi non si è vaccinato"

lunedì, 30 agosto 2021, 21:08

di chiara grassini

"Da oggi per un mese in Toscana ci si può vaccinare senza bisogno di prenotazione e tutti possono andare nei circa 80 hub vaccinali". Queste sono le parole del presidente della regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto il punto della situazione in una diretta Facebook.

Si può andare dal medico di famiglia che provvede alla vaccinazione oppure recarsi in farmacia o direttamente negli hub. Per quanto riguarda il progetto "Giovani si" lungo le coste toscane, ora approda anche nelle città come Empoli o Prato, tanto per fare degli esempi.

"Il primo ottobre non ci saranno scuse - prosegue Giani -, chi non si è vaccinato si troverà sempre più interdetto alla possibilità di stare nei luoghi pubblici dove vogliamo chi ha responsabilità di fronte alla comunità. Lavoreremo per favorire la vaccinanzione di tutti. Saremo molto rigorosi e molto fermi imponendo il green pass ovunque. Chi ne sarà sprovvisto starà a casa".