L'Evento



Gli “Amici di Barsanti&Matteucci” espongono le “Piccole Auto” a Palazzo Pfanner

martedì, 14 settembre 2021, 08:59

di loreno bertolacci

“Cronaca di un successo annunciato”, parafrasando un detto comune dove si parla di “morte annunciata”. Nel nostro caso è esattamente l’opposto. Una vera e propria “rinascita di interesse” quella emersa nei vari eventi organizzati dall’associazione amici di BarsantieMatteucci. Una rinascita dopo il difficile periodo pandemico come gli eventi estivi del 12 giugno e del 31 luglio, che hanno visto una grande partecipazione e appunto un grande interesse da parte di un folto pubblico fatto di appassionati esperti e meno esperti. Ma l’associazione non si da pace e ha deciso di organizzare, sempre a palazzo Pfanner, per il 18 settembre un evento che la vedrà occupata tutta la settimana fino la 26 settembre. Dopo le moto d’epoca ed i convegni, sempre alimentate dall’invenzione delle due eccellenze lucchesi Barsanti e Matteucci, è ora la volta delle piccole auto d’epoca che hanno fatto la storia della mobilità su quattro ruote urbana e non. Le loro dimensioni minute, le loro caratteristiche intrinseche di ogni veicolo ci ricorderanno per un momento tempi lontani e ci faranno viaggiare in un passato che ha lasciato un segno nelle generazioni future. Un passato che vedeva l’Italia uscire da un ennesimo conflitto mondiale ma che esprimeva anche attraverso queste vetture, la voglia di rinascita e di progresso, magari con qualche momento della “dolce vita” che farebbe bene anche nel periodo attuale. Dimensioni minute che però facevano la grandezza di queste piccole utilitarie. Una bella ripartenza che, accompagnata anche da questo evento, sta dando soddisfazione e ha confermato le intuizioni degli organizzatori dell’evento che hanno visto una massiccia presenza di tanti appassionati La “storia del motore a scoppio e sue applicazioni” non poteva essere sintetizzata in modo migliore mostrando le creazioni che intorno all’invenzione si sono susseguite su due e su quattro ruote.

L’associazione “Amici di barsantiematteucci” vi aspetta quindi al nuovo evento settembre alle ore il giorno Ami settembre nei giardini di Palazzo Pfanner dove per l’inaugurazione della settimana espositiva. Alcuni importanti relatori daranno il benvenuto a cui seguirà un piccolo buffet nei magnifici giardini di palazzo Pfanner, tra le minute auto che hanno contribuito a fare la storia del motore a scoppio.

Quest’anno si festeggiano anche i 200 anni dalla nascita, il 12 ottobre 1821, di Eugenio Barsanti, una ricorrenza importante nella quale l’associazione propone ai comuni di Lucca, Pietrasanta e Capannori, altre iniziative per ricordare questa importante figura del nostro territorio.

Insomma, tanti eventi e tante iniziative per far conoscere i due illustri personaggi lucchesi attraverso le applicazioni della loro invenzione che ha cambiato le sorti della mobilità nel mondo intero.