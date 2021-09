L'Evento



"I nostri primi 40 anni"

martedì, 7 settembre 2021, 17:34

La classe 1981 della scuola di San Cassiano di Controni si è ritrovata domenica 5 settembre per un aperitivo presso il Bar Italia di Ponte a Serraglio e una cena presso il ristorante La Buca di Baldabo' a Vico Pancellorum.



Un momento di ritrovo per i loro primi quarant'anni, per questi "giovani" ragazzi, che hanno colto l'occasione per passare un momento insieme e ripercorrere il loro comune viaggio nella scuola di San Cassiano di Controni.



La classe era composta da Francesca Tollari, Chiara Lucchesi, Romina Giannini, Roy Barsellotti, Giovanni Boschetti, Tommy Pini, Gionatan Guidi, Flavio Lucchesi, Giovanni Boschetti e Claudio Gemignani."



Nelle foto, l'immagine del 1987 in prima elementare e l'immagine davanti al dolce della serata di domenica.