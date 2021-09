L'Evento



“Piccole Auto” a palazzo Pfanner: continua per tutta la settimana l’esposizione con gli “Amici di Barsanti&Matteucci”

mercoledì, 22 settembre 2021, 09:46

di loreno bertolacci

Nonostante le condizioni meteorologiche inclementi, l’inaugurazione della manifestazione del 18 settembre a palazzo Pfanner ha visto la partecipazione di tante persone, interessate e curiose alla vista di queste “piccole auto” che hanno fatto la storia del nostro paese. Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha chiuso la presentazione rimarcando l’importanza che queste vetture di piccole dimensioni hanno avuto nella rinascita economica del paese ed anche nell’emancipazione femminile che possono aver dato, essendo appunto meno impegnative nella guida. Severino Pieretti, presidente dell’associazione “Amici di barsantiematteucci”, ringraziando il pubblico presente, ha voluto evidenziare la voglia da parte dell’associazione di promuovere sempre più iniziative che possano suscitare quella rinascita di interesse nel pubblico su un argomento importante che è quello della mobilità urbana e non, ma soprattutto “riempire spazi dimenticati” da parte di un collezionismo che spesso è orientato diversamente. Un bel successo per l’associazione con tanti veicoli che per i più esperti sono delle vere e proprie chicche introvabili e di grande valore. Alla fine della presentazione un buffet per tutti, poi la visita alle auto nel bel giardino di palazzo Pfanner.

La manifestazione prosegue, nel rispetto naturalmente delle norme di sicurezza pandemica, per tutta la settimana fino a domenica 26 settembre, nella speranza che le condizioni meteorologhe siano buone. Barsanti e Mattucci hanno lasciato una grande eredità alla città di Lucca e associazioni come questa contribuiscono a mantenere vivo l’interesse verso questi due personaggi illustri lucchesi che hanno cambiato le sorti della mobilità globale.