Tony Micelotta lancia il progetto 'Al bar del Piccolo': cocktail d'autore al Grand Hotel Principe di Piemonte

martedì, 21 settembre 2021, 09:38

«Ippiyaye, Ippiyayai, il Vecchio Bill non sbaglia mai!». Era lo slogan di una pubblicità del mitico Carosello, ma vale ancor oggi per Bill, il Grande Profeta della Pandemia, che ci annuncia lieto in un video le prossime tappe del nostro radioso futuro

martedì, 14 settembre 2021, 08:59

na vera e propria “rinascita di interesse” quella emersa nei vari eventi organizzati dall’associazione amici di BarsantieMatteucci

martedì, 7 settembre 2021, 17:34

La classe 1981 della scuola di San Cassiano di Controni si è ritrovata domenica 5 settembre per un aperitivo presso il Bar Italia di Ponte a Serraglio e una cena presso il ristorante La Buca di Baldabo' a Vico Pancellorum

martedì, 31 agosto 2021, 19:30

Sono senza vergogna e quello che ha meno vergogna di tutti è il presidente della Regione Toscana il comunista verniciato di rosso capitato dov'è non si capisce per quali meriti

lunedì, 30 agosto 2021, 21:08

Queste sono le parole del presidente della regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto il punto della situazione in una diretta Facebook

domenica, 29 agosto 2021, 14:39

Martedì 31 agosto il ministro della sanità, Roberto Speranza, arriverà a Livorno in occasione della festa del suo partito, Articolo Uno, e nel pomeriggio si recherà all'Arena Astra. Per l’occasione è stato organizzato un flashmob di protesta