L'Evento



Full-up di Colombini a Padova: "Via lo stato di emergenza e la pratica razzista del Green Pass"

domenica, 14 novembre 2021, 11:59

Queste sono le immagini della manifestazione ‘No green pass’ al parco della Musica, a Padova, con la presenza di 5 mila persone.

Durante il concerto dell’orchestra ANTECO si è presentato anche Stefano Putzer - racconta Andrea Colombini - L'iniziativa ha dimostrato, ancora una volta, la grandezza dei valori italiani della musica e della cultura, contro la pratica nazista del green pass, mezzo che andrebbe eliminato insieme allo stato di emergenza entro la fine dell'anno. Anche se la manifestazione è stata spostata dal pieno centro della città, ovvero dal prato della Valle, al parco Europa o parco della Musica, zona limitrofa di Padova, la quantità di adesioni è stata a dir poco impressionante.

La notorietà di Andrea Colombini, influencer suo malgrado come lo abbiamo definito, ma, soprattutto, il lucchese più famoso in Italia di questi tempi, pare non riscuotere a Lucca particolare risonanza. Eppure anche in vista delle prossime elezioni amministrative sarà forse il caso di cominciare a pensarci sopra.

Noi, come già ribadito più volte, sul Covid la pensiamo esattamente come lui: basta con lo stato di emergenza e stop al Green Pass che non serve assolutamente a niente. Quanto ai vaccini, intanto cominciate a vaccinarvi voi per la terza volta e poi chissà per quante

Video Full-up di Colombini a Padova: "Via lo stato di emergenza e la pratica razzista del Green Pass"