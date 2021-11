Livia Maria Frati ha compiuto 107 anni

Altri articoli in L'Evento

domenica, 21 novembre 2021, 10:06

Al Circo Massimo una manifestazione imponente, immensa, contro la vergogna del Green Pass. C'era, poteva mancare?, anche l'influencer suo malgrado Andrea Colombini da Lucca con il coro e l'orchestra AN.TE.CO. Video

mercoledì, 17 novembre 2021, 08:51

Una serata diversa dal solito, in compagnia di chi, ogni giorno, prova a regalare e a regalarsi la sensazione di andare un po' controcorrente

domenica, 14 novembre 2021, 11:59

Ancora una manifestazione con migliaia di persone dell'influencer suo malgrado: i media locali e nazionali, servi e ipocriti, lo ignorano, ma lui se ne frega e va avanti

sabato, 30 ottobre 2021, 12:38

Un tempo si potevano prendere in giro i gay, come fece nel 1978 Ugo Tognazzi nel film «il Vizietto». Stupisce che ancora non abbiano censurato la Compagnia Goliardica Baistrocchi (coi ragazzi travestiti da ballerine di can-can) per lesa omosessualità o incitamento all'odio

giovedì, 28 ottobre 2021, 11:34

Lo aspettavamo come si aspetta un buona novella e questo spumante Brut rosé prodotto alla Fattoria del Colle di Trequanda è semplicemente fantastico: soltanto 1400 bottiglie, ma che abbinamento con il tartufo bianco

venerdì, 22 ottobre 2021, 09:09

Giulio Milani, tra gli esponenti più rappresentativi di Rivoluzione Allegra, uno dei tanti movimenti nati in tutto il paese spontaneamente tra i cittadini che contestano la gestione dell'emergenza sanitaria e la misura che introduce il green pass, è stato iscritto nel registro degli indagati