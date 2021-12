L'Evento



Da Nara Bomboniere grande festa per l'inaugurazione dei nuovi locali

martedì, 7 dicembre 2021, 19:09

Nara bomboniere cambia dimensione e lo fa alla grande da mercoledì 8 dicembre 2021! Nuovo look, più grande, più bello, più rosa, nei già conosciuti saloni del Ristorante Nara fra Massarosa e la stazione di Bozzano sulla Statale Sarzanese Valdera al n. 718.

Infatti, dopo che Franco, il famoso gestore del ristorante, ha ampliato la sua attività nel ramo ristorazione, divenendo un personaggio di respiro nazionale, Francesca e Angelo si sono spostati dalla vecchia sede fra Bozzano e Quiesa, in questi ampi saloni dove proseguono la più che decennale tradizione legata alle cerimonie, ampliando però considerevolmente la gamma e la varietà di offerte e prodotti.

Inoltre, durante questo triste periodo di chiusure legata all'emergenza sanitaria, l'attività online ha permesso a Francesca ed Angelo di poter raggiungere comunque le persone desiderose di mantenere vive le tradizioni legate alle classiche ricorrenze, battesimi, cresime, comunioni, compleanni ed aiutarle a conservare ed alimentare quella intimità familiare di cui oggi c'è tanto bisogno poiché, nonostante si possa pensare il contrario, la voglia di festeggiare rimane sempre al primo posto.

Perciò, organizzando una semplice partnership familiare, si è deciso di spostare l'attività delle bomboniere al posto del ristorante che, oltre ad una invidiabile posizione proprio a lato della statale, dispone anche di un grande e comodo parcheggio e di un bel giardino con gazebi e pergolati per chiacchierare del più e del meno, godendosi la brezza lacustre.

Il nuovo locale offre 256 mq di esposizione per tutte le ricorrenze: matrimoni. battesimi, comunioni, lauree , compleanni, nozze d'oro, d'argento e diamante, idee regalo per Natale ed un vasto assortimento di confetti e cioccolatini. Nuovo è anche il settore, ovviamente privato, in cui seguire gli ordini le spedizioni per gli acquisti online che, ormai, raggiungono i più impensati e sperduti angoli della nostra Italia (ed anche una piccola fetta di paesi esteri).

Domani, 8 dicembre dalle ore 11.00, quindi, Angelo e Francesca vi aspettano per brindare insieme e assaggiare confetti e cioccolatini, punta di diamante e cuore di quelli che poi diventeranno, con abile e sapiente aggiunta di decorazioni e confezionamento, i cadeau delle vostre ricorrenze. Nara Bomboniere – Strada Statale Sarzanese Valdera Sud n. 718 – 55054 Massarosa (LU) tel. 0584 975169 – 340 6407345 www.narabomboniere.it