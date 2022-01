La Gazzetta del Serchio compie 10 anni e cerca nuovi aspiranti cronisti

Altri articoli in L'Evento

sabato, 8 gennaio 2022, 19:23

Che coloro che non vogliono vaccinarsi fossero considerati come gli ebrei lo dicevamo già a inizio pandemia, ma non pensavamo che saremmo arrivati ad augurare le camere a gas ai non vaccinati

martedì, 4 gennaio 2022, 18:03

Dopo aver cambiato la sede passando dal cuore del centro storico alla periferia, il quotidiano livornese rimescola le carte cambiando nuovamente caposervizio a Lucca: ma non era meglio, allora, tenersi Marco Innocenti? Michele Masotti 'soffiato' alle Gazzette

martedì, 4 gennaio 2022, 12:59

Leone Marzotto, amministratore delegato e titolare della gastronomia Peck di Piazza Marconi a Forte dei Marmi, traccia un bilancio dell'attività alla luce delle festività natalizie e annuncia la riapertura per Pasqua

giovedì, 30 dicembre 2021, 14:08

Si chiama Ciprian Gheorghita, ha 47 anni ed è nato a Iasi nella Romania di Nicolae Ceaușescu, non proprio l'Italia del pentapartito o di Silvio Berlusconi. E' arrivato in Italia oltre vent'anni fa e adesso è cittadino italiano orgoglioso di esserlo

sabato, 25 dicembre 2021, 13:16

Ci sono molti modi per dire grazie a qualcuno, grazie di esserci e di esserci sempre stato, grazie per quello che sei o anche per quello che, a volte, non sei. Tanti modi che, soprattutto per le feste natalizie, emergono dai meandri dell'anima per raggiungere i destinatari dei nostri pensieri

sabato, 25 dicembre 2021, 10:26

Non più un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio per strada, se non sotto la guida vincolata dei DPCM, della mascherina, del tampone: divinità contemporanee in questa epoca di rinascita del culto pagano