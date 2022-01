L'Evento



Un luogo per non sentirsi mai soli: all’Arancio ha aperto una casa alloggio per anziani autosufficienti

sabato, 22 gennaio 2022, 15:32

di giulia del chiaro

Creare un luogo familiare, di cura e condivisione. È questo l’obiettivo di fondo di Villa Arancio, la casa alloggio che a fine dicembre ha aperto le porte per offrire un’abitazione sia diurna che notturna per anziani autosufficienti, pensata sia per lunghi che per brevi periodi.

Se la solitudine è uno dei maggiori mali dei nostri tempi, trovare un luogo in cui collocarsi, ricevere cure, assistenza e compagnia, può essere davvero un ancora di salvataggio per quella fascia della popolazione, quella anziana, che, per i più svariati motivi, spesso si trova a soffrire maggiormente di questa condizione. È proprio a partire da questo presupposto che Santina Napoleone, insieme con l’associazione “Il Cammino Insieme onlus”, ha deciso di aprire a Lucca, in località Arancio (via Romana 713), una casa per anziani autosufficienti. “La nostra non è una struttura, ma una casa – spiega Napoleone – pensata per accogliere persone in momenti particolari della loro vita. Infatti, è desinata a persone autosufficienti che abbiano un certo grado di autonomia, ma per le quali sia impraticabile o improponibile l’ambiente famigliare. Ad esempio, nella fase post-operatoria, quando i parenti più stretti non possono prendersene cura direttamente; per brevi periodi, quando la famiglia si deve assentare; per passare dei pomeriggi in compagnia facendo attività di gruppo e in molte altre occasioni”. Si tratta, quindi, di una soluzione abitativa che consente agli anziani di vivere in un ambiente controllato e protetto prevendendo, in questo modo, situazioni di emarginazione e disagio sociale. “Parliamo di una casa – sottolinea – e non di una Rsa. Quindi le persone che possono essere accolte sono gli over 65 con un’invalidità fino al 60 per cento”.

L’obiettivo di fondo della realtà, che possiede sei posti letto, è quello di creare una sorta di nucleo famigliare nel quale gli ospiti possano trovare sollievo, compagnia e delle distrazioni per passare del tempo insieme in serenità: “Abbiamo in programma – prosegue – serate pizza, happy hour, giochi di società e attività all’esterno come cinema, spettacoli e giornate al mare”.

Quello che è necessario per entrare nella struttura è compilare l’apposita modulistica che raccoglie tutte le informazioni di tipo anagrafico, sociale e sanitario che attestino anche le patologie del paziente. La mission del centro non è di tipo medico, ma convalescenziale, assistenziale e di intrattenimento per creare un ambiente divertente e ricco di stimoli in cui il personale si occupa degli ospiti dalla A alla Z: “Non ci limitiamo a organizzare attività, ma offriamo anche aiuto nella pulizia quotidiana e assistenza di vario tipo che va per esempio dalle spese, alla prenotazione delle visite mediche, al semplice supporto nel mettersi i bigodini o nel vestirsi”. È prevista anche la possibilità di richiamare in sede, su richiesta degli ospiti, figure come estetista, fisioterapista, barbiere e psicologo. Fare in modo che ognuno si senta come a casa è la priorità: è per questo che, tra le altre cose, la casa ha avviato anche una pratica per consentire agli ospiti di portare con sé i propri animali. Per farlo sarà sufficiente avere il libretto e un certificato medico del veterinario che attesti le patologie e i vaccini eseguiti.

L’abitazione dispone di tutta la strumentazione necessaria per consentire l’accesso, lo svolgimento di attività ricreative e un’adeguata convivenza: ogni camera ha il suo bagno privato, è presente un montascale e, oltre a una sala polivalente, la casa è dotata anche di giardino e spazio esterno ricreativo.

Insomma, Villa Arancio è un luogo in cui non sentirsi mai soli allestito e arredato con cura e in modo grazioso e amorevole così come amorevole è la cura che si vuole offrire.

Villa Arancio è anche su Facebook. Per richiedere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583.085736.

Foto Ciprian Gheorghita