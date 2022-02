L'Evento



La Gazzetta apre all'enogastronomia

domenica, 6 febbraio 2022, 19:43

Ebbene sì. La Gazzetta del Serchio colma anche questa lacuna e, sulla scia delle sue sorelle (Lucca, Viareggio e Massa Carrara), apre una rubrica dedicata esclusivamente all'enogastronomia con lo scopo di raccontare sempre di più il territorio.



Se è vero che siamo ciò che mangiamo - come diceva il filosofo tedesco Feuerbach -, allora non potevamo prescindere dai piaceri della tavola per parlare di una valle, quella del Serchio, che fa dei suoi prodotti tipici un punto di forza nonché un'attrazione turistica di richiamo. Dal farro alla trota, dal fungo alle castagne, passando per il miele, i formaggi, i salumi e il vino. Insomma, un campionario vasto che merita sicuramente un approfondimento a parte, specifico e accurato.



Ma, attenzione, la rubrica non vuole raccontare solo le tipicità del territorio. Spazio per tutti coloro che, scegliendo la Valle del Serchio, hanno deciso di investire qua per far conoscere prodotti e menù tipici di altre regioni (o di altri stati, perché no?). Saremmo molto curiosi di scoprire ingredienti e abbinamenti nuovi; e saremmo ancora più interessati a raccontare le storie che si celano dietro questi piatti. Siamo convinti, infatti, che all'ombra di ogni ricetta si nasconda un mondo che vale la pena di portare alla luce.



E perché fermarsi solo ai prodotti? Perché non conoscere più a fondo anche chi, quei prodotti, li coltiva, li lavora, li produce; perché non soffermarsi sulle storie degli imprenditori, su quelle degli chef o su quelle dei locali. Ricordiamoci che dietro la lavorazione di un piatto c'è un'intera filiera che merita i riflettori puntati su di sé.



Quello che la Gazzetta propone è un servizio a tutto tondo (articolo + foto) a chiunque sia interessato a raccontarsi ai nostri lettori. Saremo ben contenti di venire a trovarvi ed assaggiare i vostri prodotti, porgendo l'orecchio ai vostri racconti. Cronista e fotografo saranno vostri ospiti per una sera e riporteranno la loro esperienza sul nostro sito e sulle nostre pagine social.



Il costo del servizio è 150 euro. Per informazioni e pubblicità scrivere all'indirizzo: redazione@lagazzettadelserchio.it