L'Evento



Non venditori, ma consulenti di mobilità: Tuscania Auto punta tutto sulle persone

martedì, 8 febbraio 2022, 13:13

di giulia del chiaro

In un contesto altamente competitivo come quello dell’automotive, che ha risentito e continua a risentire pesantemente delle ripercussioni della pandemia, Tuscania Auto, concessionaria di marchi come CUPRA, SEAT, SKODA e vetture aziendali Volkswagen Group Italia, si orienta sempre di più alle persone sia come clientela che come risorse interne alla società.

La concessionaria di via pesciatina, attiva dal 1993, guarda con fiducia all’anno appena iniziato, puntando tutto sia sulla gamma di vetture disponibili ed in arrivo che sulla risorsa più importante: le persone. “Crediamo fortemente – sottolinea il titolare Massimiliano Mechetti – che in un mondo frenetico, come quello attuale, concentrarsi sui bisogni delle persone e sulla soddisfazione delle esigenze di ciascuno possa fare la differenza. Nel nostro settore – spiega – troppo facilmente si tende a credere che si risolva tutto ad un prezzo: chi fa il prezzo migliore vince, chi valuta meglio un usato la spunta. Non è così, non è sufficiente. Non più. Ci sarà sempre qualcuno in grado di applicare cento euro in più di sconto, ma occorre sempre chiedersi se il venditore che abbiamo di fronte ha pensato davvero alle esigenze del cliente individuando la soluzione su misura sia per l’oggetto venduto che per la formula di pagamento”. A fare da slogan all’attività le parole che tutti i clienti affezionati hanno avuto modo di sentire: “vendere una vettura in più non ci arricchisce, ma avere un cliente soddisfatto in più ci cambia la vita”. La concessionaria, infatti, ha scelto di lavorare da sempre con passione per diventare un punto di riferimento sicuro e affidabile per i clienti. L’obiettivo di fondo è quello di essere molto di più di un venditore per diventare veri e proprio consulenti di mobilità: “Questo significa mettere al centro la persona – prosegue – e per farlo sono essenziali le persone giuste anche all’interno dell’azienda. Per questo investiamo mensilmente in corsi di formazione e in attività di team building affinché tutto il personale si senta in famiglia ed accolga il nostro pubblico facendolo sentire a casa”.

Anche la risposta dell’azienda all’era del digitale è improntata alle persone: “Abbiamo creato occasioni di incontro virtuale. Le tecnologie ci consentono oggi di poter far vivere al cliente che ci contatta da casa o da lavoro, un’esperienza di acquisto analoga a quella in salone: la videochiamata, il test drive virtuale, i video con contenuti multimediali creati ad hoc per le domande del cliente”.

Ogni mese Tuscania Auto serve decine e decine di piccole e medie imprese e di privati offrendo brand come CUPRA, SEAT, SKODA e Das Weltauto. “I nostri marchi – conclude – rendono disponibili una grande quantità di soluzioni per il cliente anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale: veicoli full electric, auto ibride, vetture a metano”. Proprio nel mese di febbraio verrà presentate CUPRA Born: la prima vettura cento per cento elettrica del brand CUPRA.

La family di Tuscania Auto è a disposizione ogni giorno dal lunedì al sabato nello showroom di Capannori- Lunata. E’ possibile seguire l’attività sui social (Piemme Auto e Tuscania Auto) o visitare lo showroom virtuale: www.tuscaniaauto.it. Per informazioni: 0583.933750; 392.2875558 (servizio clienti).