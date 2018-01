Mediavalle



A Pescaglia apre il "Percorso della Memoria"

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:12

Le frazioni di Pescaglia diventano portatrici dei valori del Giorno della Memoria. Da domani, sabato 27 gennaio, sarà infatti visitabile il "Percorso della Memoria" una mostra diffusa sul territorio che racconta gli orrori dei campi di concentramento curata dal comune in collaborazione con Pierpaolo Filippini.



In sostanza è stato scelto di commemorare le vittime dell'Olocausto ponendo in un luogo simbolo di ogni paese una scheda, con foto e informazioni, su ciascuno dei principali campi. Ogni valle è stata suddivisa secondo criteri geografici: nei paesi della Val di Turrite saranno così esposti alcuni dei campi situati in Italia, nella Valpedogna quelli dell'Europa centrale e nella Valfreddana quelli dell'Europa Orientale. Ad esempio a Pescaglia, nella piazza del Comune, sarà ricordato il massacro di Auschwitz. In ogni tappa del "Percorso della Memoria" si troverà inoltre una piantina che faciliterà ai visitatori l'individuazione degli altri campi.



"Tramandare la Memoria è fondamentale affinché gli orrori del nazismo e del fascismo non si ripetano più – commenta il sindaco, Andrea Bonfanti -. Si capisce quindi l'importanza del coinvolgimento di tutta la popolazione sensibilizzando le donne e gli uomini su quello che la storia ci insegna. Con questa iniziativa abbiamo creato un simbolico percorso che unisce le nostre tre valli sotto il filo conduttore dei campi di concentramento, fabbriche di morte che furono tra i luoghi più orribili mai ideati dell'uomo. Non possiamo dimenticare la Shoah".