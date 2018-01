Mediavalle : coreglia antelminelli



Bigiarini, la lettera dietro le dimissioni

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:38

di andrea cosimini

Le dimissioni dell'assessore esterno Massimo Bigiarini (il secondo assessore esterno dimissionario dell'attuale giunta Amadei), seppur ufficializzate solo ieri, erano state già richieste dallo stesso consigliere in una lettera, indirizzata al sindaco e consegnata nelle sue mani un mese abbondante prima, ovvero, il 28 novembre 2017 e protocollata solo il 9 gennaio 2018.



Una lettera in cui l'ex assessore alle finanze, ai tributi e al bilancio del comune di Coreglia aveva chiaramente esposto i reali motivi della sua resa, sgombrando il campo da ipocriti "motivi familiari" o "personali", ed andando dritto al nodo del problema. Una lettera pesante, se letta attentamente, soprattutto considerato il delicato ruolo che l'ex assessore rivestiva tra le fila della maggioranza.



Le dimissioni di Bigiarini (che ricordiamo rivestì il ruolo di capogruppo di minoranza nel precedente mandato amministrativo, salvo poi, sentirsi richiamato come assessore esterno dallo stesso sindaco nel mandato successivo) giungono infatti in un momento particolare perché l'amministrazione si trova alle prese con l'approvazione del bilancio. Approvazione che dovrà avvenire, a termini di legge, entro e non oltre il 28 febbraio. Anche se, è plausibile, che il consiglio si riunisca già a fine mese per provvedere all'approvazione.



Per completezza di informazione, e sperando di fare cosa gradita a tutti i cittadini di Coreglia, riportiamo qua di seguito il contenuto integrale della lettera che l'ex assessore al bilancio inviò al primo cittadino, Valerio Amadei, il giorno in cui rassegnò le proprie dimissioni:



Al Signor Sindaco

del Comune di Coreglia Antelminelli

Piazza Antelminelli 8

55025 Coreglia Ant.lli (LU)



Oggetto: Dimissioni dalla carica di Assessore alle finanze, bilancio e tributi.



Quasi sempre la decisione di rassegnare le dimissioni, in particolar modo nella sfera pubblica, giunge schermata da irreprensibili motivi di famiglia o personali, così da non dare adito a qualsiasi tipo di valutazioni e congetture esterne circa le reali motivazioni delle stesse.



Questa prassi, oltre a cozzare palesemente con il mio carattere ed il mio modo di operare, frusterebbe la serenità e la convinzione di una scelta ben ponderata e quindi assunta in piena serenità d'animo e di coscienza.



D'altronde la mia, più che una scelta, è una constatazione, la cui posticipazione nel tempo non sortirebbe effetto, ma, al contrario, sarebbe soltanto accanimento terapeutico di fronte all'incapacità della scienza.



Mi spiego meglio: in qualità di assessore esterno, ho posto in essere, sempre di intesa con i soggetti preposti, strategie, procedure, manovre fiscali e contabili che, nel rispetto della complessa e stringente normativa disciplinante gli enti locali, consentissero di predisporre e gestire in maniera corretta bilanci di previsione e rendiconti di gestione. Cosa più facile a dirsi che a farsi in tantissimi comuni, e certamente anche nel nostro.



La mia maggiore difficoltà, alla quale non ho saputo trovare rimedio se non nella irremovibile, ponderata e sofferta decisione che sto per parteciparLe, è stata l'incapacità di far capire alla parte politica, o forse il rifiuto di quest'ultima di voler comprendere, la necessità di una visione collegiale e globale delle manovre da adottare, del prendere coscienza che i margini entro i quali agire non consentono più ragionamenti politici, elettorali sarebbe meglio dire e, quindi, adottare misure coerenti e conseguenti alla salvaguardia del bilancio.



Credo che in quello che ho detto, vi siano motivazioni in abbondanza per giustificare la mia resa. Io non sono espressione della volontà popolare in quanto non eletto e pertanto non ho né capacità né responsabilità politica ma ho, questo sì, il dovere della correttezza e della coerenza dell'azione amministrativa verso l'istituzione Comune e verso la cittadinanza tutta.



Lascio quindi a chi verrà, la gestione di un bilancio migliore rispetto a quello che ho trovato ma che ha ancora bisogno di scelte coraggiose per essere messo in sicurezza. Dove io non sono riuscito, altri mi auguro sapranno fare la differenza.



Come detto le mie dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.



Buon lavoro



Ghivizzano lì 28 novembre 2017



Massimo Bigiarini





Nella foto la lettera protocollata in comune