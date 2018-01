Canti della Befana al Museo del Castagno di Colognora

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:05

Più sicurezza urbana a Pescaglia grazie alla collaborazione dei cittadini per la prevenzione di furti, truffe e reati simili. È questo l’obiettivo del servizio “Insieme, più sicuri” cui il comune darà il via nei primi mesi del 2018

giovedì, 4 gennaio 2018, 14:17

Ad accompagnarlo alla scoperta di quella che è considerata una delle rappresentazioni della natività più caratteristiche in regione ci saranno il sindaco, Andrea Bonfanti, e gli organizzatori, il Gruppo Speleologico Alpinistico Valfreddana

martedì, 2 gennaio 2018, 16:17

Grande successo per la "Merenda dell'Amicizia" organizzata dalla Croce Verde presso la sede di Ghivizzano. Un'iniziativa inedita allietata dalla musica del cantante Carlo Bambi. La sezione della Mediavalle conferma la sua prolifica attività sul territorio in attesa dell'inaugurazione di una nuova sede e di una nuova ambulanza a disposizione

martedì, 2 gennaio 2018, 13:12

Approvata dalla maggioranza del consiglio la delibera in difesa dell’apertura al pubblico della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena nel capoluogo coreglino dopo l’annuncio che, dal 22 gennaio, la banca proseguirà la sua attività nei locali della filiale di Ponte all’Ania

lunedì, 1 gennaio 2018, 12:36

Rubata una statua alta 60 centimetri della Madonna all'interno del tradizionale presepe "nelle Marginette" a Pescaglia allestito, come ormai da dodici anni a questa parte, dagli "Amici del Presepe di Pescaglia". Un gesto sacrilego che si somma ad altri atti vandalici simili commessi di recente in Valle del Serchio

sabato, 30 dicembre 2017, 12:55

Nel 2018 a Pescaglia non ci sarà nessun aumento, in media, della Tari, la tassa sui rifiuti. Anzi, dal 2019 sarà applicata una riduzione del 15 per cento sulla parte variabile per i cittadini che praticheranno il compostaggio domestico