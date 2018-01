Mediavalle : coreglia antelminelli



Canto della Befana da record... a Ghivizzano

lunedì, 8 gennaio 2018, 13:06

Una serata speciale quella di venerdi 5 gennaio. Un record di presenze per quello che è il tradizionale canto della Befana che si svolge in tutte le vie del paese di Ghivizzano nel comune di Coreglia Antelminelli. Una tradizione lunga decenni che il Gruppo Ricreativo Parrocchiale porta avanti e che stasera ha visto protagonisti gruppi numerosi di cantori arricchiti da tanti ragazzi.



Come sempre il paese generosissimo ha risposto molto bene, offrendo generi alimentari per i più bisognosi ed offerte che verranno destinate per la riparazione degli organi nelle Chiese del Sacro Cuore ed in quella Parrocchiale intitolata ai SS. Pietro e Paolo. I gruppi sono passati in tutte le famiglie salutando gli anziani e portando doni ai bambini.



Gradita novità è stata quella di riunire tutti i sei gruppi a fine della serata di canto, nella sala del centro parrocchiale, ed offrire loro una gustosa cena.Piccola nota dolente della serata, le famiglie (per fortuna poche) che non hanno aperto le loro porte ai cantori, non contribuendo così alle iniziative prese, un evidente segno che il loro attaccamento al paese è praticamente inesistente.



Resta comunque da valorizzare il lavoro svolto da chi organizza ancora oggi a distanza di oltre trent'anni anni questa serata che oltre a raccogliere i fondi necessari per interventi nel paese, porta un momento di allegria in tutte le famiglie, regali ai bambini e cosa più importante, un calorosissimo saluto agli anziani che attendo felici questo momento. Grazie all'impegno di un gruppo di oltre 70 persone, anche quest'anno la Befana a Ghivizzano... è arrivata!