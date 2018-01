Mediavalle : pescaglia



Fabrizio Bianchi candidato al Senato con PalP

martedì, 30 gennaio 2018, 11:39

Ecco i due candidati di Potere al Popolo, espressione della Piana di Lucca (Nicoletta Gini) e della Mediavalle/Garfagnana (Fabrizio Bianchi), nel listino plurinominale rispettivamente di Camera e Senato.

Fabrizio Bianchi, 66 anni, è nato e vive a Pescaglia con la moglie e i figli, dove svolge l’attività di geometra libero professionista.

Inizia il suo impegno politico nei movimenti studenteschi del 68, partecipando attivamente alle lotte studentesche e operaie lucchesi.

Si iscrive al P.C.I nel 1974 e viene eletto consigliere al comune di Pescaglia nel 1980.

Nello stesso comune nel 1995 è candidato alla carica di Sindaco riscuotendo un notevole successo elettorale.

Il suo impegno politico in quegli anni si è particolarmente caratterizzato dalle battaglie per la tutela del territorio, fra cui le più significative sono quelle condotte per impedire la realizzazione di due discariche pubbliche nei territori di Pescaglia e Fabbriche di Vallico.

In quegli anni organizza anche il movimento di opposizione popolare al tentativo di realizzazione di una discarica di sostanze radioattive in Val Pedogna.

Ha collaborato con iniziative culturali e politiche alla creazione dell’ ”Università Popolare” del suo comune.

Unitamente ai comitati della Media Valle del Serchio, si è impegnato in qualità di responsabile del comitato Comunale di Pescaglia “Difesa della salute” che si è battuto contro la realizzazione dell’inceneritore di fanghi progettato a Diecimo dalla cartiera “Lucart”.

Nel 2006 è eletto nelle file del P.d.C.I al Consiglio Provinciale di Lucca dove ha ricoperto per cinque anni la carica di capo gruppo consiliare del P.d.C.I.

Nel 2008 ha organizzato la visita a Pescaglia del compagno Gino Donè Paro, unico Italiano ad aver combattuto nella rivoluzione Cubana.

Per diverso tempo è stato segretario della Federazione di Lucca del P.d.C.I, contribuendo con impegno all’unificazione della Federazione di Lucca con la Federazione della Versilia.

Nel 2016 viene eletto nella segreteria di Federazione Lucca Versilia e nel Comitato Politico Regionale Toscano del neo ricostituito PCI.

Nel 2017 ha messo a disposizione della coalizione “Lucca Città in Comune” la propria candidatura per le elezioni Comunali di Lucca.

Iscritto all’ANPI, è Consigliere nel Direttivo dell’ “Istituto Storico Della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca”.

Nicoletta Gini nata a Lucca il 10 Maggio 1988.

"Il mio interesse per l’attivismo è iniziato col Gruppo “Letture del Presente” del Liceo Scientifico Majorana (Capannori), nato dall’incontro con alcuni membri della Comunità di Pace di San Josè de Apartadò. Il gruppo ha promosso iniziative per l’alimentazione responsabile, ecosostenibile e a km0, ha organizzato eventi di solidarietà per la Comunità di Pace di San Josè e si è mossa sul territorio creando momenti di confronto sul tema della pace e della solidarietà (spesso in collaborazione con l’Osservatorio per la pace del Comune di Capannori come la raccolta firme per Emanuele Scieri). Il gruppo è entrato a far parte della Rete di Solidarietà con le Comunità di Pace colombiane “Colombia Vive”.

A livello universitario ho seguito il movimento studentesco contro la legge Gelmini (Onda), partecipando a pressoché a tutte le iniziative sul territorio di Bologna, alle manifestazioni e assemblee nazionali, ma senza nessun coinvolgimento dal punto di vista organizzativo.

Ho partecipato attivamente alla raccolta firme per la proposta popolare di legge per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

Ho fatto parte attivamente della lista civica Impegno per Capannori che si è presentata alle elezioni amministrative come Sinistra per Capannori, riuscendo a unire in un medesimo soggetto PRC, SEL e PCI.

Durante la permanenza in Consiglio Comunale di Sinistra per Capannori ho fatto parte della Commissione Pari Opportunità di Capannori (all’epoca unica Commissione sulla Piana di Lucca) con cui ho organizzato iniziative su “lavoro e cittadinanza di genere” (lavoro, cura, e Costituzione), legge 194 (tra cui un appello regionale per il monitoraggio del servizio a cui hanno aderito diversi soggetti su tutta la Regione Toscana), violenza di genere (istituzione dello sportello legale di consulenza gratuita). Insieme ad altre attiviste di Sinistra Per Capannori, siamo riuscite a fare aderire la Commissione Pari Opportunità alla campagna referendaria per l’acqua pubblica, a cui ho partecipato attivamente.

Con Sinistra per Capannori ho seguito Rete@sinistra, partecipando più volte alle assemblee come delegata dell’assemblea di Sinistra Per Capannori e ho fatto parte di Alba – Soggetto Politico Nuovo.

Ho preso parte al comitato dello sciopero dei migranti il 4 marzo 2010, contribuendo ad organizzare l’evento nella provincia di Lucca.

Sono socia di Iniziativa Femminista Europea (IFE), per cui ho scritto alcuni articoli pubblicati sul Paesedelledonneonline e Il Manifesto e per cui, essendo IFE parte della rete FAE – Feminists for another Europe – intrattengo i rapporti con gli altri nodi europei (Francia, Polonia, Ungheria, Spagna).

Seguo e partecipo alle iniziative di Non una di meno ma senza impegni dal punto di vista organizzativo".