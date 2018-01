Mediavalle : coreglia antelminelli



Frati: "Strada Ducale, su riapertura aspettiamo i fatti"

domenica, 28 gennaio 2018, 10:35

"Sulla via Ducale apprezziamo l'impegno di Menesini ad una rimodulazione dell'ordinanza che aveva visto chiudere in parte tale strada provinciale alla circolazione. Verificheremo nelle prossime settimane che alle parole seguano i fatti".



Interviene così il consigliere provinciale di Alternativa Civica Centrodestra e componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Pietro Frati presente all'assemblea di venerdì sera presso la sede distaccata del comune di Coreglia Antelminelli a Ghivizzano.



"Sono moltissimi i cittadini che in questi giorni si sono mobilitati per chiedere alla provincia - spiega Frati - di tornare indietro sui suoi passi riaprendo seppur parzialmente al traffico la SP56 nota come via Ducale. Segno di un particolare attaccamento dovuto al fatto che attraverso tale strada si possano raggiungere zone di una straordinaria bellezza del nostro territorio che rischiavano di essere altrimenti "tagliate fuori" ma anche all'importanza "storica" di tale arteria della nostra provincia visto che sono passati quasi 200 anni dalla sua realizzazione. Nelle prossime settimane - prosegue Frati - verificheremo che gli impegni presi da Menesini vengano mantenuti".



"Questa vicenda, la chiusura al traffico di una strada per mancata manutenzione aggiunto all'imbarazzo di Menesini che ha ammesso essere particolarmente difficoltoso per l'ente di Palazzo Ducale trovare 3-400 mila euro per intervenire, mostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto sbagliata - incalza Frati - sia stata la riforma delle province voluta dal Partito Democratico, che non le ha abolite ma non le ha messe semplicemente più in grado di occuparsi decorosamente delle competenze che la legge affida ancora loro".