Mediavalle



Ghivizzano, installata una webcam puntata sul castello

domenica, 14 gennaio 2018, 10:19

Non smette mai di stupire lo staff del blog "Vivighivizzano.it", un gruppo di volenterosi che oggi, dopo alcune settimane dedicate alla sistemazione e alla messa a punto, propone ai propri visitatori una grande novità: una webcam puntata sulla rocca del paese.



"Ogni volta che vi collegherete al nostro blog (http://vivighivizzano.blogspot.it/p/webcam.html) - spiegano gli amministratori -, ci sarà la possibilità di vedere in tempo reale il Castello di Ghivizzano, con la Chiesa e un ampia parte del cielo che li sovrasta, così da controllare le condizioni meteo ed ammirare le calde luci che accompagnano il tramonto e l'alba. Non solo immagini fisse, ma ci sarà anche la possibilità di avviare un '"animazione" che vi farà vedere in rapida sequenza i fotogrammi dell'intera giornata e potrete godervi, meteo permettendo, un filmato di pochi secondi che vi farà ammirare le luci dell'intera giornata".



Ancora una volta impegno e competenza hanno reso possibile la realizzazione di questa semplice, ma interessantissima novità, nata principalmente con lo scopo di far vedere a tutti ed in ogni momento il paese, in particolar modo a coloro che amano Ghivizzano ma per vari motivi risiedono lontano.



""Ed allora - proseguono gli amministratori -, ufficialmente possiamo dire che da ieri sera, sabato 13 gennaio, la webcam è attiva e visitando "vivighivizzano.it" potrete vedere in diretta le immagini che la camera scatterà ogni cinque minuti. L'immagine che proponiamo in questo articolo è stata scattata durante i primi giorni di messa a punto del progetto e possiamo dire che ci ha emozionato ed ha confermato l'ottima idea di voler inserire questa "perla" in più, al nostro seguitissimo blog, che ha già superato, in poco tempo i 12 mila mila accessi".



"Partito questo progetto - concludono - ora già si pensa al prossimo, una cosa ambiziosa che sicuramente richiederà un maggiore sforzo, sia economico, che di impegno, ma lo staff, che da qualche mese lavora a questo blog è pronto a realizzare. Non vogliamo svelare la sorpresa, ma siamo sicuri che anche in questa occasione resterete stupiti! Il Gruppo Ricreativo Parrocchiale di Ghivizzano, ringrazia coloro che si sono impegnati nell'istallazione della webcam e certo che la novità sia apprezzata da tutti, augura... buona visione!"