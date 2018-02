Mediavalle : coreglia antelminelli



Inaugurazione sotto campagna elettorale, Taccini diffida il sindaco

mercoledì, 31 gennaio 2018, 16:46

In vista dell’inaugurazione del restauro del palazzo “Del Forte”, prevista per sabato, il consigliere di minoranza Piero Taccini ha presentato una diffida al sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei a partecipare all’evento richiedendo di rimandare la cerimonia dopo le elezioni del 4 marzo.



Per Taccini, infatti, la legge parlerebbe chiaro: nel periodo della campagna elettorale non sono ammesse iniziative, cerimonie, inaugurazioni, o altre manifestazioni simili, nelle quali è intrinseca la campagna elettorale. Il consigliere, a tal proposito, ha quindi annunciato che se il sindaco deciderà lo stesso di partecipare all’inaugurazione, nonostante la diffida, egli si farà carico di segnalare l’episodio all’autorità competente.



“Nel nostro bel paese (nostro almeno per ora) – spiega Taccini - sono in vigore una miriade di leggi e regolamenti che, difficilmente, risultano di facile interpretazione. Alcune, per fortuna, sono semplici, chiare e ben interpretabili. Una di queste è la Legge nr. 28 del 22 febbraio 2000. Nonostante la facile interpretazione di questa legge, nel feudo della Piana e Media Valle del Serchio, qualcuno continua a fare come gli pare in barba anche alle leggi più chiare. Infatti, per sabato 3 febbraio, è fissata l’inaugurazione del restauro del palazzo “Del Forte” a Coreglia Antelminelli dove è prevista la partecipazione di alcune personalità politiche locali, guarda caso facenti parte tutte dello stesso partito, ovvero, per essere ancora più chiari, del “giglio magico”.



“Considerando – incalza il consigliere - che “l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” ha condannato comuni che nel periodo della campagna elettorale hanno inaugurato scuole, inaugurato ex discarica a seguito di lavori di bonifica, presentato un libro e considerando che l’inaugurazione prevista per sabato 3 febbraio a Coreglia Antelminelli, pubblicizzata tramite manifesti nei quali è messo in evidenza sia lo stemma del comune sia quello dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, entrambi appartenenti ad amministrazioni pubbliche, risulta in contrasto con quanto stabilito dalla suddetta, in qualità di consigliere comunale del comune di Coreglia Antelminelli, ho presentato stamattina una diffida al sindaco a partecipare all’inaugurazione chiedendogli, altresì, di farsi promotore affinché la cerimonia venga posticipata a data da destinarsi ma, certamente, dopo la chiusura delle operazioni di voto delle consultazioni elettorali previste per il 4 marzo”.



“Se l’inaugurazione dovesse avvenire nella data stabilita – conclude Taccini - sarà mio dovere avvisare l’autorità competente, come ho sempre fatto ogni volta che, da quando sto espletando il mio ruolo istituzionale, mi sono trovato di fronte a decisioni dubbie della serie “faccio come mi pare”.



Nello specifico, la legge a cui fa riferimento il consigliere Taccini riguarda le “disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”. L’art. 9 stabilisce che “a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale”. Detto in parole ancora più chiare “nel periodo della campagna elettorale non posso essere messe in atto iniziative, cerimonie, inaugurazioni ecc. nelle quali è intrinseca campagna elettorale. Detto invece in termini più legislativi “vige l’esigenza che le pubbliche amministrazioni, nelle competizioni elettorali, mantengano un’assoluta terzietà per evitare che la posizione di preminenza da loro rivestita possa, anche se non direttamente, orientare l’opinione di voto.” Specificando ulteriormente che “la ratio è quella di evitare che, nella fase che precede le elezioni, le compagini politiche al governo dei rispettivi territori usufruiscano della titolarità delle proprie cariche elettive cogliendo l’opportunità di momenti di comunicazione per defletterle in manifestazioni di promozione politica occulte, subliminali o indirette.”