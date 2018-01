Mediavalle : coreglia antelminelli



La giunta Amadei perde un altro... pezzo: dopo Brugioni, si dimette anche l'assessore Bigiarini

martedì, 9 gennaio 2018, 18:19

di andrea cosimini

Con uno stringato comunicato, che come al solito dice e non dice, dal comune di Coreglia Antelminelli arriva la notizia delle dimissioni di un altro consigliere della giunta guidata dal sindaco Valerio Amadei. Dopo quelle presentate dall'ex assessore Romina Brugioni, che avevano sollevato un vero e proprio vespaio all'interno del consiglio stesso, oggi l'amministrazione comunale ha protocollato quelle di un altro assessore, anche lui esterno, che aveva tra le sue deleghe quella alle finanze, al bilancio ed ai tributi: Massimo Bigiarini.



Leggendo il comunicato giunto dal comune coreglino, ancora una volta, è praticamente impossibile comprendere le motivazioni che hanno spinto l'ex assessore a richiedere di dimettersi dal suo incarico. Di queste infatti non c'è traccia. Si apprende solo che il sindaco avrebbe accettato la richiesta del consigliere, con relativo ringraziamento "per l'impegno profuso nell'adempimento delle mansioni a lui affidate", e che la decisione, almeno per il momento, sarebbe quella di prendersi direttamente in carico le deleghe rimaste vacanti.

“L’azione dell’amministrazione comunale - ha infatti spiegato Amadei - procede come sempre in base agli impegni assunti di fronte alla popolazione e al programma elettorale presentato ai cittadini e che essi stessi hanno premiato con più dell’85 per cento dei consensi. Giudico positivamente l’esperienza dell’assessore Bigiarini – ha poi aggiunto -. La nostra squadra di consiglieri e sostenitori tra la società civile è composta comunque da persone ben preparate e motivate, con le quali il cammino di questa amministrazione proseguirà nel suo impegno giornaliero per dare come sempre risposte alle necessità dei cittadini gestendo al meglio la cosa pubblica nel nostro comune”.



Ma quali sono le reali cause che hanno spinto l'ex assessore a dimettersi? E, soprattutto, quanto tempo è passato dalla richiesta di dimissioni all'ufficializzazione delle stesse da parte del sindaco? La risposta si trova nella lettera che il consigliere Bigiarini ha protocollato in comune il 28 novembre 2017. Ovvero più di un mese fa.



Se le dimissioni dell'ex assessore Brugioni erano passate, inizialmente, quasi "sotto-banco", e liquidate con un generico "motivi personali" (che poi, più che personali, si sono rivelati "politici"), le dimissioni di Bigiarini sono state cristalline, almeno nelle motivazioni, fin dall'inizio. Il consigliere, nella lettera, ha infatti sgombrato il campo da qualsiasi possibile "motivo di famiglia" o "personale", giustificando la propria scelta, sulla base della "incapacità di far capire alla parte politica, o forse il rifiuto di quest'ultima di voler comprendere, la necessità di una visione collegiale e globale delle manovre da adottare, del prendere coscienza che i margini entro i quali agire non consentono più ragionamenti politici, elettorali sarebbe meglio dire e, quindi, adottare misure coerenti e conseguenti alla salvaguardia del bilancio".



Motivazione, verrebbe da dire, squisitamente "politica" rinforzata dalla dichiarazione immediatamente successiva: "Io non sono espressione della volontà popolare in quanto non eletto e pertanto non ho né capacità né responsabilità politica ma ho, questo sì, il dovere della correttezza e della coerenza dell'azione amministrativa verso l'istituzione Comune e verso la cittadinanza tutta".



La "resa" del consigliere Bigiarini, seppur annunciata da tempo, è destinata comunque a far parlare all'interno del consiglio stesso. Anche perché si tratta del secondo assessore esterno che rassegna le proprie dimissioni in questo mandato.