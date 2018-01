Mediavalle



L’Epifania tutte le feste se le porta via, ma non a Pescaglia

martedì, 9 gennaio 2018, 11:38

di loreno bertolacci

Per il comune di Pescaglia non è proprio vero che per l’Epifania i festeggiamenti sono finiti. Difatti proprio in questo periodo è stata ritrovata la statuetta della Madonna indegnamente asportata dalla marginetta dell’Annunciazione; si è deciso quindi di proseguire la mostra dei presepi nelle marginette fino al quattordici di gennaio. Quindi chi lo desidera può continuare la visita a questo magnifico percorso, particolarmente suggestivo all’imbrunire fino a metà mese.



Il presepe, per le nostre tradizioni religiose e popolari è proprio il simbolo che accomuna la collettività da secoli e che in questi ultimi tempi è stato riscoperto e valorizzato a dovere, restituendo quel ruolo identitario che aveva, oltre che religioso. Per le nostre zone il presepe è stato anche un importante elemento occupazionale che ha visto il fiorire di una moltitudine di aziende che hanno fatto conoscere il presepe della Valle del Serchio anche all’estero. Cultura quindi e tradizioni si fondono restituendo il giusto valore ad una storia secolare dei maestri figurinai del nostro territorio.



La valle dei presepi è stata quest’anno in particolare un’emozionante esperienza di memoria e folclore oltre che di sacralità. Da Pescaglia a Borgo a Mozzano e Salita, da Turritecava e Colleacinaia fino a Barga, da Ghivizzano fino a Pieve Fosciana per non parlare di tutte le altre frazioni e borghi della valle dove c’è stata una vera e propria competizione alla creazione del presepe più bello, si fa per dire. Ogni allestimento ha in realtà qualche cosa di irrepetibile che lo rende unico proprio perché fatto da persone che con la loro immaginazione ogni anno lo rinnovano e lo fanno rivivere.



Le poche foto che invitiamo a vedere confermano, qualora ve ne fosse ancora bisogno, quanto sia sentita la tradizione del presepe per le nostre zone.