Movimento per Coreglia: "Bigiarini spieghi nel dettaglio i motivi delle sue dimissioni"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:08

di andrea cosimini

Le dimissioni dell’ex assessore esterno alle finanze, ai tributi e al bilancio della giunta guidata dal sindaco Valerio Amadei continuano ad avere una loro eco tra i banchi del consiglio comunale. In primis per la lettera di motivazioni, presentata dallo stesso Massimo Bigiarini, a più di un mese dall’ufficializzazione delle dimissioni. Poi perché si tratta del secondo assessore esterno, dopo le rumorose dimissioni di Romina Brugioni, a lasciare l’attuale giunta prima del termine naturale di fine mandato.



Dopo le considerazioni mosse dal consigliere di opposizione, nonché capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, Piero Taccini, ecco che sulla questione interviene anche il gruppo di mionoranza “Movimento per Coreglia”, avente come capogruppo Pietro Frati.



“Bigiarini come Brugioni – esordisce il gruppo -. Praticamente i due ex assessori, Brugioni prima e Bigiarini ora, ci lasciano intendere che le decisioni prese dalla giunta non sono mai state e non sono collegiali. Due assessori indipendenti, non votati dai cittadini, che hanno sperimentato che chi li ha nominati non lascia lo scettro del comando e non delega le decisioni importanti”.



Il gruppo, però, alla luce anche delle motivazioni, troppo generiche, protocollate nella lettera di dimissioni dell’assessore, il quale ha sgomberato il campo da ipocriti “motivi familiari” o “personali”, ma si è ben guardato dallo scendere nei particolari delle questioni politiche celate dietro la resa, ha chiesto a Bigiarini di rivelare i dettagli che stanno dietro alla sua improvvisa decisione.



“Le deleghe di Bigiarini – spiega il gruppo – sono sicuramente molto più importanti e decisive di quelle di Brugioni. Perfetto, però ci corre l’obbligo di sviluppare alcune brevi considerazioni. In questi due anni Bigiarini ha sempre difeso l’operato e le scelte di questa maggioranza legate alla gestione del bilancio, a volte anche di quella precedente, quando lui era all’opposizione, nonostante le nostre critiche e anche nonostante i richiami della Corte dei Conti di cui più volte abbiamo discusso in consiglio. Addirittura di fronte a nostre interrogazioni e rilievi l’assessore Bigiarini si è permesso di accusare tra le righe alcuni impiegati comunali, lasciando capire che questi ultimi in più occasioni non gli avevano fornito i dati e i documenti nei tempi dovuti e , per di più , in virtù della nota suddivisione delle responsabilità amministrative , si è anche permesso, in più occasioni, di scaricare , sempre sui medesimi impiegati la responsabilità in merito ad alcune palesate disfunzioni, tanto da far oggettivamente ed effettivamente risultare ininfluente la sua presenza”.

“Come mai – si chiede il gruppo - solo ora l’ex assessore si accorge che questa amministrazione è stata ed è come da lui dichiarato “incapace di comprendere la necessità di una visione collegiale e globale delle manovre da adottare?” Su quale aspetto in particolare Bigiarini non concorda più con le scelte, evidentemente calate dall’alto, del sindaco Amadei? Invece di lanciare critiche generiche del tipo: “prendere coscienza che i margini entro i quali agire non consentono più ragionamenti politici (leggi scelte politiche) elettorali, sarebbe meglio dire e , quindi, adottare misure coerenti e conseguenti alla salvaguardia di bilancio “ , ci spieghi meglio Bigiarini a cosa esattamente si riferisce: quali sarebbero le scelte da fare che invece il sindaco non condivide? Quali esattamente? Quali sono nello specifico le scelte che Bigiarini non condivide e che giudica altresì scelte politiche di tipo elettoralistico?”

“Dopo essere stato all’opposizione nella precedente amministrazione e quindi dopo aver avuto modo, a quanto pare, di apprezzare questa maggioranza tanto da volerne poi far parte – conclude il gruppo -, non crede di dover una volta per tutte ai cittadini di Coreglia spiegazioni più dettagliate? La politica è anche questo e Bigiarini finalmente se ne è accorto e allora, in ricordo delle motivazioni che lo portarono a suo tempo a scegliere l’opposizione gli chiediamo di rispolverare quello spirito , forse a suo tempo battagliero, e gli chiediamo uno sforzo maggiore che noi crediamo doveroso verso i cittadini: entri nei particolari. Insomma, è così difficile per Bigiarini spiegare più dettagliatamente a noi ma soprattutto alla cittadinanza tutto questo?”