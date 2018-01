Mediavalle : coreglia antelminelli



Mps incontra la giunta, ma non si placano i malumori

venerdì, 5 gennaio 2018, 14:26

di andrea cosimini

Dopo nemmeno una settimana dall'ultimo consiglio comunale, incentrato sulla chiusura della storica filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena nel capoluogo, la giunta coreglina ha avuto modo, già nella giornata di ieri (giovedì 4 gennaio), di incontrare i vertici di Mps per discutere dell'improvviso annuncio del trasferimento presso la filiale di Ponte all'Ania.



Nonostante la celerità dell'incontro, richiesto dalla giunta e consentito da Mps, invariate sarebbero rimaste le preoccupazioni sollevate anche all'interno della delibera in difesa dell'apertura della locale filiale approvata, in maggioranza, durante l'ultima seduta consiliare.



Stamattina, il sindaco, Valerio Amadei, e il vice-sindaco, Ciro Molinari, hanno infatti indirizzato una lettera all'amministratore delegato di Mps, Marco Morelli, al direttore territoriale mercato, Roberta Cellesi, e al titolare della filiale Mps di Ponte All’Ania, Francesco Valenti, per confermare loro il proprio malumore circa le modalità con cui l'amministrazione è venuta a conoscenza della decisione della banca senza prima un confronto serio su possibili soluzioni alternative al trasferimento.



"Mentre ringraziamo per la celerità dell’incontro concesso all’indomani del consiglio comunale - scrive la giunta -, non possiamo fare a meno di lamentarci per le modalità in cui siamo venuti a conoscenza della decisione e, in particolar modo, del non aver mai cercato di concertare altre possibili soluzioni nei mesi precedenti. Per la verità, fin dal mese di novembre 2017 avevamo avuto notizia della disdetta del contratto di locazione da parte della proprietaria locatrice, ma niente era trapelato da questi uffici".



"A parte queste precisazioni - ha poi incalzato la giunta - purtroppo dobbiamo registrare che dall’incontro non sono emersi elementi tali da soddisfare quanto avevamo richiesto con il documento consiliare anzi, rimangono forti le preoccupazioni registrate. Riteniamo insoddisfacenti le proposte di un eventuale bancomat da collocare nel capoluogo, come la periodica presenza di un promoter aziendale da recarsi ai vari domicili posti in Coreglia".



Da qui il rinnovato invito dalla giunta a ripensare la decisione del trasferimento per mantenere uno sportello nel capoluogo coreglino anche se con un'attività limitata.



"Ancora una volta - ha ribadito l'amministrazione - invitiamo la banca a rivalutare, nelle sedi opportune, la decisione comunicata. Siamo convinti che vi siano ancora margini di manovra e di reciproca soddisfazione visto che la cittadinanza che difendiamo è stata da sempre la sua migliore clientela. Siamo convinti che con un po’ di buona volontà si possa garantire una presenza dello sportello, magari con una frequenza giornaliera ridotta ed un orario anch’esso ridimensionato".



Infine, la giunta ha voluto concludere la lettera con un invito al confronto rivolto direttamente ai vertici Mps: "Al rapporto umano - ha scritto la giunta -, non intendiamo rinunciare, è fondamentale per chi vi scrive, ma è fondamentale anche nel vostro lavoro per chi affida i propri averi alle vostre cure. Rinnoviamo la disponibilità a ricercare soluzioni logistiche che possano abbattere i vostri costi fissi, valutando l’utilizzo di spazi pubblici. Con questo riteniamo ancora aperto il confronto e rimaniamo in attesa di un sollecito riscontro".